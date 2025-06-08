Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |17:07 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan?
Simak link live streaming race MotoGP Aragon 2025 di artikel ini (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

ALCANIZ – Link live streaming race MotoGP Aragon 2025 bisa ditemukan di artikel ini. Seri kedelapan MotoGP 2025 itu akan dihelat di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu (8/6/2025) pukul 19.00 WIB.

Marquez kembali menancapkan dominasinya di Sirkuit MotorLand Aragon. Setelah memuncaki tiga sesi latihan, pembalap tim Ducati Lenovo itu merebut pole position pada sesi kualifikasi!

1. Pole Position Kelima

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez (instagram/@ducaticorse)

Itu merupakan start terdepan kelima bagi Marquez di MotoGP 2025. Ia juga berhasil menjadi pemenang Sprint Race MotoGP Aragon 2025 yang digelar Sabtu 7 Juni 2025 malam WIB.

Kemenangan itu merupakan yang ketujuh buat Marquez di MotoGP 2025. Ia memecahkan rekor dengan menjadi pembalap pertama yang memenangi tujuh Sprint Race dalam semusim sejak 2023.

Sayangnya, Marquez gagal menang dalam empat seri terakhir atau sejak memasuki Benua Eropa. Ia terakhir kali merasakan nikmatnya sampanye kemenangan pada MotoGP Qatar 2025, April silam.

Kans untuk memenangi balapan kali ini cukup besar. Marquez tak tersentuh oleh lawan-lawannya sepanjang akhir pekan, kecuali pada Sprint Race, di mana sang pembalap melakoni start buruk.

 

