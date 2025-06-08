Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Lanjutkan Dominasi Menang di Race MotoGP Aragon 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |07:08 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Lanjutkan Dominasi Menang di Race MotoGP Aragon 2025?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini. Akankah Marc Marquez lanjutkan dominasinya di MotoGP Aragon 2025 dengan meraih kemenangan di race?

Diketahui, Marquez sapu bersih kemenangan di sejumlah sesi yang sudah digelar di MotoGP Aragon 2025. Dia tercepat di latihan bebas, kualifikasi, hingga menang di sprint race.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Menggila

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menggila di MotoGP Aragon 2025. Dia baru saja menang di sesi sprint race yang digelar di Sirkuit Aragon pada Sabtu 7 Juni 2025 malam WIB.

Hasil tersebut tentunya membuat Marquez difavoritkan menang di race atau balapan utama MotoGP Aragon 2025. Dia diyakini bakal sulit dibendung.

Para rivalnya pun ketar-ketir menghadapi ketangguhan Marquez di Sirkuit Aragon. Bahkan, pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, sampai tak mau membuat target yang muluk-muluk karena sadar akan sulit membendung kekuatan Marquez.

“Kami harus realistis: Marc Marquez selangkah lebih maju dari yang lain, lalu ada Alex yang mengikutinya dari dekat, dan kemudian ada yang biasa-biasa saja,” ucap Acosta, dikutip dari Motosan, Minggu (8/6/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement