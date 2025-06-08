Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Lanjutkan Dominasi Menang di Race MotoGP Aragon 2025?

JADWAL MotoGP hari ini. Akankah Marc Marquez lanjutkan dominasinya di MotoGP Aragon 2025 dengan meraih kemenangan di race?

Diketahui, Marquez sapu bersih kemenangan di sejumlah sesi yang sudah digelar di MotoGP Aragon 2025. Dia tercepat di latihan bebas, kualifikasi, hingga menang di sprint race.

1. Marc Marquez Menggila

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menggila di MotoGP Aragon 2025. Dia baru saja menang di sesi sprint race yang digelar di Sirkuit Aragon pada Sabtu 7 Juni 2025 malam WIB.

Hasil tersebut tentunya membuat Marquez difavoritkan menang di race atau balapan utama MotoGP Aragon 2025. Dia diyakini bakal sulit dibendung.

Para rivalnya pun ketar-ketir menghadapi ketangguhan Marquez di Sirkuit Aragon. Bahkan, pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, sampai tak mau membuat target yang muluk-muluk karena sadar akan sulit membendung kekuatan Marquez.

“Kami harus realistis: Marc Marquez selangkah lebih maju dari yang lain, lalu ada Alex yang mengikutinya dari dekat, dan kemudian ada yang biasa-biasa saja,” ucap Acosta, dikutip dari Motosan, Minggu (8/6/2025).