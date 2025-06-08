Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Blak-blakan Bongkar Kondisi Hubungannya dengan Marc Marquez saat Setim di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |11:12 WIB
Francesco Bagnaia Blak-blakan Bongkar Kondisi Hubungannya dengan Marc Marquez saat Setim di MotoGP 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia blak-blakan bongkar kondisi hubungannya dengan Marc Marquez usai setim di MotoGP 2025. Bagnaia memastikan hubungannya dengan sang rekan setim cukup baik.

Meski begitu, Bagnaia mengakui kini nasibnya berbeda dengan Marquez di MotoGP 2025. Perfoma motor yang tak sama membuatnya harus terseok-seok arungi musim ini.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Francesco Bagnaia Beda Nasib dengan Marc Marquez

Ya, Francesco Bagnaia beda nasib dengan Marquez. Hal itu turut terlihat di MotoGP Aragon 2025 yang digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, pada akhir pekan ini.

Bagnaia tampil kurang maksimal dalam sesi sprint race. Dia hanya bisa finis di posisi ke-12. Sementara itu, Marc Marquez menjadi pemenang.

2. Hubungan Rekan Setim

Meski beda nasib, Bagnaia mengungkapkan tidak ada masalah apa pun antara dirinya dengan Marc Marquez. Sebab, dia bekerja secara profesional.

"Hubungan dengan Marc normal, di level kerja," kata Bagnaia, dilansir dari laman Motosan, Minggu (8/6/2025).

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Francesco Bagnaia MotoGP 2025
