JADWAL dan link live streaming balapan Formula E Shanghai E-Prix 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Shanghai, China, tersebut dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Shanghai E-Prix 2025 jadi salah satu momen krusial menuju akhir musim. Oliver Rowland dari Nissan Formula E Team masih memimpin klasemen sementara, namun persaingan makin ketat di papan klasemen.
Trek cepat di Sirkuit Internasional Shanghai dipastikan akan menguji strategi energi dan kemampuan manuver para pembalap. Jangan Lewatkan keseruannya!
Jumat, 30 Mei 2025
● 14:55 WIB: Formula E – Free Practice 1 (SPOTV)
● 15:00 WIB: Formula E – Free Practice 1 (SPORTSTARS)
Sabtu, 31 Mei 2025
● 06:55 WIB: Formula E – Free Practice 2 (SPOTV)
● 07:00 WIB: Formula E – Free Practice 2 (SPORTSTARS)
● 09:00 WIB: Formula E – Qualifying (SPOTV)
● 09:20 WIB: Formula E – Qualifying (SPORTSTARS)
● 13:00 WIB: Formula E – Race (SPOTV)
● 14:00 WIB: Formula E – Race (SPORTSTARS)
Minggu, 1 Juni 2025
● 06:55 WIB: Formula E – Free Practice 3 (SPOTV)
● 07:00 WIB: Formula E – Free Practice 3 (SPORTSTARS)
● 08:20 WIB: Formula E – Qualifying (SPORTSTARS)
● 09:00 WIB: Formula E – Qualifying (SPOTV)
● 13:00 WIB: Formula E – Race (SPORTSTARS & SPOTV)