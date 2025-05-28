Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Shanghai E-Prix 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 28 Mei 2025 |11:14 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Shanghai E-Prix 2025 di Vision+
Formula E Shanghai E-Prix 2025 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming balapan Formula E Shanghai E-Prix 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Shanghai, China, tersebut dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Shanghai E-Prix 2025 jadi salah satu momen krusial menuju akhir musim. Oliver Rowland dari Nissan Formula E Team masih memimpin klasemen sementara, namun persaingan makin ketat di papan klasemen.

Trek cepat di Sirkuit Internasional Shanghai dipastikan akan menguji strategi energi dan kemampuan manuver para pembalap. Jangan Lewatkan keseruannya!

Berikut jadwal Formula E: Shanghai E-Prix 2025 di VISION+:

Jumat, 30 Mei 2025

● 14:55 WIB: Formula E – Free Practice 1 (SPOTV)

● 15:00 WIB: Formula E – Free Practice 1 (SPORTSTARS)

Sabtu, 31 Mei 2025

● 06:55 WIB: Formula E – Free Practice 2 (SPOTV)

● 07:00 WIB: Formula E – Free Practice 2 (SPORTSTARS)

● 09:00 WIB: Formula E – Qualifying (SPOTV)

● 09:20 WIB: Formula E – Qualifying (SPORTSTARS)

● 13:00 WIB: Formula E – Race (SPOTV)

● 14:00 WIB: Formula E – Race (SPORTSTARS)

Formula E Shanghai E-Prix 2025
Formula E Shanghai E-Prix 2025

Minggu, 1 Juni 2025

● 06:55 WIB: Formula E – Free Practice 3 (SPOTV)

● 07:00 WIB: Formula E – Free Practice 3 (SPORTSTARS)

● 08:20 WIB: Formula E – Qualifying (SPORTSTARS)

● 09:00 WIB: Formula E – Qualifying (SPOTV)

● 13:00 WIB: Formula E – Race (SPORTSTARS & SPOTV)

 

