Harga Tiket Formula E Jakarta 2025, Jangan Kelewatan Periode Presale!

HARGA tiket Formula E Jakarta 2025 atau Jakarta E-Prix 2025 sudah diketahui. Jangan sampai pembaca sekalian terlewat presale!

Jakarta E-Prix kembali digelar usai absen pada gelaran 2024. Ajang itu akan dihelat di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 21 Juni 2025.

1. Menerima dengan Baik

Latihan bebas 3 Formula E Jakarta 2023 (Foto: Formula E)

Co-Founder dan Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo, sangat senang bisa kembali ke Jakarta. Pasalnya, Jakarta adalah kota yang telah menerima Formula E dengan antusias sejak musim ke delapan.

"Balapan kami di tahun 2023 memberikan aksi luar biasa, dan para penggemar kami di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia,” ujar Longo, dikutip Minggu (4/5/2025).

“Jakarta menjadi destinasi yang sangat kami cintai di kalender kami, dan kami sangat bersemangat membawa kembali keseruan balap mobil listrik ke kota yang penuh warna ini," imbuh pria asal Spanyol itu.

2. Semangat Kembali ke Jakarta

Sementara itu, pemenang Jakarta E-Prix 2023, Pascal Wehrlein, mengatakan sangat bersemangat untuk kembali ke Jakarta. Pria asal Jerman itu menilai suasana di Indonesia luar biasa, dan energi yang dibawa oleh para penggemar benar-benar terasa di lintasan.

"Kemenangan di 2023 adalah momen besar bagi saya dan tim, dan saya tidak sabar untuk membangun kesuksesan itu. Sirkuit ini selalu memberikan tantangan unik, dan saya menantikan akhir pekan yang seru di Jakarta," ujar Wehrlein.