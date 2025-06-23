Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |01:41 WIB
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
Edoardo Mortara kecewa meski finis kedua di Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Edoardo Mortara tetap merasa kecewa meski bisa finis kedua pada Jakarta E-Prix 2025. Pembalap tim Mahindra Racing itu yakin bisa berdiri di podium bersama sang rekan setim Nyck de Vries.

Lomba Jakarta E-Prix 2025 di Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, itu dimenangi oleh Dan Ticktum. Ia mengungguli Mortara dan Nico Muller pada Sabtu 21 Juni 2025 sore WIB.

1. Kecewa

Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Kendati merebut podium dengan finis kedua, Mortara merasa kecewa. Sebab, seharusnya Mahindra Racing bisa mendominasi podium dengan ikut naiknya de Vries.

Pembalap asal Belanda itu gagal finis setelah sempat memimpin lomba. Alhasil, Mahindra Racing hanya diwakili Mortara.

"Saya kecewa untuk tim karena harusnya kedua mobil kami bisa finis di podium," kata Mortara dalam konferensi pers usai balapan, dikutip Senin (23/6/2025).

2. Dramatis

Pembalap berusia 38 tahun itu mengakui balapan Formula E Jakarta 2025 berjalan dramatis. Namun, ia tetap puas dengan hasil yang didapat di seri balapan ke-12 Formula E 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
