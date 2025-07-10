Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |12:31 WIB
Berikut Jadwal Formula E Berlin E-Prix 2025, (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di jantung Ibu Kota Jerman itu tepatnya berlangsung pada 11-13 Juli 2025 dan dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Bertempat di sirkuit ikonik Berlin Tempelhof yang sarat sejarah, para pembalap akan menunjukkan kekuatan mobil listrik di lintasan yang menuntut presisi, strategi, dan keberanian tinggi.

Streaming semua rangkaian balapannya di channel SPORTSTARS dan rasakan atmosfer kompetisi penuh energi dari Berlin. Catat jadwalnya berikut:

Jumat, 11 Juli 2025

21.00 WIB | Free Practice 1 (SPORTSTARS)

Sabtu, 12 Juli 2025

14.00 WIB | Free Practice 2 (SPORTSTARS)

16.20 WIB | Qualifying R13 (SPORTSTARS)

18.00 WIB | Race R13 (SPORTSTARS)

Formula E Berlin E-Prix 2025

Minggu, 13 Juli 2025

21.00 WIB | Race R14 (SPORTSTARS)

 

