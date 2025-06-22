Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025

KATA-kata Dan Ticktum usai menang perdana di Formula E Jakarta 2025. Tak ayal, kemenangan ini jadi makin berkesan untuk pembalap Cupra Kiro itu.

Dan Ticktum mengaku sangat senang dan bangga dengan kemenangan di Formula E Jakarta 2025. Apalagi, banyak pembalap alami masalah.

1. Dan Ticktum Menang

Balapan Formula E Jakarta 2025 yang berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 21 Juni 2025 sore WIB, berjalan sangat dramatis. Pasalnya, banyak pembalap yang mengalami masalah pada mobil balap listriknya.

Ticktum sukses memanfaatkan situasi yang ada dan berhasil merebut podium pertama. Kemudian di posisi kedua, ada Eduardo Morata dan podium ketiga diisi oleh Nico Mueller.

2. Reaksi Dan Ticktum

Usai balapan, Ticktum cukup terharu dengan pencapaian manisnya di Formula E Jakarta 2025. Sebab menurutnya, mereka cukup kesulitan di awal musim. Namun perlahan, dia mampu bangkit dan meraih kemenangan di seri ke-12 ini.

“Ada banyak keraguan dari dalam diri sendiri, tetapi tahun ini kami berhasil membuktikan. Awal musim ini sempat menegangkan karena harus beradaptasi dengan sistem baru dan power train,” kata Ticktum dalam konferensi pers usai balapan, Sabtu 21 Juni 2025.

“Kami sempat kesulitan di awal musim dengan adanya sistem baru, tetapi tim kami melakukan tugas dengan sangat baik, terutama setelah Miami. Saya pikir peningkatan yang kami lakukan sangat baik. Terutama di akhir pekan ini, karena traknya sangat berbeda,” sambungnya.