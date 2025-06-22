Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas

Pembalap Tim Andretti, Niko Mueller finis ketiga ketiga di Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Andri/Bagus)

JAKARTA – Pembalap Tim Andretti, Niko Mueller berhasil finis podium di race Formula E Jakarta E-Prix 2025, pada Sabtu 21 Juni 2025. Mueller pun tak masalah gagal menang, karena ia mengaku tetap puas dengan pencapaiannya yang finis di posisi ketiga.

Formula E Jakarta E-Prix 2025 adalah seri ke-12 ajang balap mobil listrik dunia tersebut di musim 2024-2025 ini. Seri itu berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.

1. Puas Finis Ketiga

Niko Mueller mengatakan tidak mudah untuk merebut posisi ketiga. Pasalnya, persaingan antar pembalap cukup ketat untuk meraih hasil maksimal.

"Balapan yang sangat berat, tapi saya sangat senang untuk tim dan kru. Mereka pantas mendapatkannya," ucap Niko Mueller usai balapan, dikutip Minggu (22/6/2025).

"Sempat kesulitan di kualifikasi, tapi saya senang bisa naik dari posisi 13 ke posisi 3," tambahnya.

2. Awalnya Sempat Ragu

Dan Ticktum Perdana Juara di Formula E Jakarta 2025

Pembalap asal Swiss itu sempat ragu bisa berjaya dalam Formula E Jakarta. Pasalnya, dia memulai balap tidak dengan posisi yang cukup ideal.

"Saya sangat selalu senang dengan mobil ini. Pendekatan untuk merebut posisi ini memang menjadi kunci dan strategi berperan besar, terutama dengan penggunaan attack boot," sambung Mueller.