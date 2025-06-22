Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |05:59 WIB
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
Pembalap Tim Andretti, Niko Mueller finis ketiga ketiga di Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Andri/Bagus)
A
A
A

JAKARTA – Pembalap Tim Andretti, Niko Mueller berhasil finis podium di race Formula E Jakarta E-Prix 2025, pada Sabtu 21 Juni 2025. Mueller pun tak masalah gagal menang, karena ia mengaku tetap puas dengan pencapaiannya yang finis di posisi ketiga.

Formula E Jakarta E-Prix 2025 adalah seri ke-12 ajang balap mobil listrik dunia tersebut di musim 2024-2025 ini. Seri itu berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.

1. Puas Finis Ketiga

Niko Mueller mengatakan tidak mudah untuk merebut posisi ketiga. Pasalnya, persaingan antar pembalap cukup ketat untuk meraih hasil maksimal.

"Balapan yang sangat berat, tapi saya sangat senang untuk tim dan kru. Mereka pantas mendapatkannya," ucap Niko Mueller usai balapan, dikutip Minggu (22/6/2025).

"Sempat kesulitan di kualifikasi, tapi saya senang bisa naik dari posisi 13 ke posisi 3," tambahnya.

2. Awalnya Sempat Ragu

Dan Ticktum Perdana Juara di Formula E Jakarta 2025
Dan Ticktum Perdana Juara di Formula E Jakarta 2025

Pembalap asal Swiss itu sempat ragu bisa berjaya dalam Formula E Jakarta. Pasalnya, dia memulai balap tidak dengan posisi yang cukup ideal.

"Saya sangat selalu senang dengan mobil ini. Pendekatan untuk merebut posisi ini memang menjadi kunci dan strategi berperan besar, terutama dengan penggunaan attack boot," sambung Mueller.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/37/3149209/dan_ticktum-YnEx_large.jpg
Hasil Race Formula E Jakarta 2025: Penuh Drama, Dan Ticktum Menang Perdana!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement