JADWAL dan link live streaming balapan Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang akan berlangsung pad akhir pekan ini, 16-18 Mei 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Ya, Tokyo kembali menjadi medan tempur panas bagi para pembalap Formula E akhir pekan ini. Memimpin klasemen dengan 115 poin, Oliver Rowland diprediksi tampil habis-habisan di hadapan publik Jepang bersama Nissan Formula E Team.
Konsisten sepanjang musim, Rowland jadi favorit kuat untuk menang di kandang. Sementara, Tokyo jadi agenda yang krusial, dilanjutkan ke Shanghai dan Jakarta (21 Juni). Jangan sampai ketinggalan!
● 13:55 WIB: Formula E – Free Practice 1
● 14:00 WIB: Formula E – Free Practice 1
● 05:55 WIB: Formula E – Free Practice 2
● 06:00 WIB: Formula E – Free Practice 2
● 08:00 WIB: Formula E – Qualifying
● 08:20 WIB: Formula E – Qualifying
● 12:00 WIB: Formula E – Race Round 8
● 13:00 WIB: Formula E – Race Round 8