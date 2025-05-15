Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming balapan Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang akan berlangsung pad akhir pekan ini, 16-18 Mei 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Ya, Tokyo kembali menjadi medan tempur panas bagi para pembalap Formula E akhir pekan ini. Memimpin klasemen dengan 115 poin, Oliver Rowland diprediksi tampil habis-habisan di hadapan publik Jepang bersama Nissan Formula E Team.

Konsisten sepanjang musim, Rowland jadi favorit kuat untuk menang di kandang. Sementara, Tokyo jadi agenda yang krusial, dilanjutkan ke Shanghai dan Jakarta (21 Juni). Jangan sampai ketinggalan!

Catat jadwal lengkap Formula E: Tokyo E-Prix 2025 di VISION+:

Jumat, 16 Mei 2025

● 13:55 WIB: Formula E – Free Practice 1

Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025. (Foto: Vision+)

Sabtu, 17 Mei 2025

● 05:55 WIB: Formula E – Free Practice 2

● 08:00 WIB: Formula E – Qualifying

● 12:00 WIB: Formula E – Race Round 8

