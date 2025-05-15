Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |15:43 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming balapan Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang akan berlangsung  pad akhir pekan ini, 16-18 Mei 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Ya, Tokyo kembali menjadi medan tempur panas bagi para pembalap Formula E akhir pekan ini. Memimpin klasemen dengan 115 poin, Oliver Rowland diprediksi tampil habis-habisan di hadapan publik Jepang bersama Nissan Formula E Team.

Konsisten sepanjang musim, Rowland jadi favorit kuat untuk menang di kandang. Sementara, Tokyo jadi agenda yang krusial, dilanjutkan ke Shanghai dan Jakarta (21 Juni). Jangan sampai ketinggalan!

Catat jadwal lengkap Formula E: Tokyo E-Prix 2025 di VISION+:

Jumat, 16 Mei 2025

● 13:55 WIB: Formula E – Free Practice 1

● 14:00 WIB: Formula E – Free Practice 1

Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025. (Foto: Vision+)
Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025. (Foto: Vision+)

Sabtu, 17 Mei 2025

● 05:55 WIB: Formula E – Free Practice 2

● 06:00 WIB: Formula E – Free Practice 2

● 08:00 WIB: Formula E – Qualifying

● 08:20 WIB: Formula E – Qualifying

● 12:00 WIB: Formula E – Race Round 8

● 13:00 WIB: Formula E – Race Round 8

 

