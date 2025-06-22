Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |06:44 WIB
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
Dan Ticktum menangi balapan Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA – Pembalap Tim Cupra Kiro, Dan Ticktum mengaku tak bisa berkata-kata usai memenangkan balapan Formula E Jakarta E-Prix 2025, pada Sabtu (21/6/2025) sore WIB. Ia mengaku terharu karena kemenangan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara itu menjadi podium juara perdananya di ajang Formula E.

Ya, kemenangan di Jakarta E-Prix 2025 itu sangat spesial buat pembalap asal Inggris tersebut. Hal itu karena, kemenangannya di Jakarta E-Prix 2025 menjadi kemenangan perdananya dalam Formula E sejak debut pada musim 2021-2022 silam.

1. Terharu

Ticktum mengatakan tidak mudah untuk menjadi pemenang dalam Formula E Jakarta 2025. Namun, berkat kerja keras dan persiapan matang akhirnya dia bisa meraih hasil maksimal.

"Sulit untuk saya mengungkapkan dengan kata-kata. Banyak emosi yang saya rasakan," kata Ticktum usai balapan, dikutip Minggu (22/6/2025).

"Formula E dan tim telah memberi platform luar biasa," tambahnya.

Dan Ticktum Perdana Juara di Formula E Jakarta 2025
Dan Ticktum Perdana Juara di Formula E Jakarta 2025

2. Senang Bisa Balapan di Formula E

Pembalap berusia 26 tahun berkarier di Formula E adalah pilihan yang tepat buatnya. Hal itu ditandai semangat begitu membara saat turun balap untuk meraih hasil maksimal.

 

