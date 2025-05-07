Kisah Marc Marquez yang Masih Didukung dan Didoakan Bos Honda Jadi Juara Dunia MotoGP 2025

KISAH Marc Marquez yang masih didukung dan didoakan Bos Honda, Alberto Puig jelas sangat menarik. Bahkan Puig turut menjagokan Marquez untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025.

Untuk yang belum tahu, Puig dan Marquez sudah lama bekerja sama dan mereka saling kenal dan dekat satu sama lain. Puig adalah manajer Honda saat ini, ia pun sudah ada di tim pabrikan asal Jepang tersebut sejak Marquez naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam.

Jadi, Marquez dan Puig sudah saling mengenal selama 10 tahun lamanya. Puig bahkan ikut menderita ketika Marquez mengalami penurunan performa sejak kecelakaan para di awal MotoGP 2020.

1. Dukung Marquez 100 Persen

Sejak insiden kecelakaan parah yang membuat karier Marquez terjun bebas itu, Puig melakukan berbagai cara bersama Honda agar rider utama mereka bisa bangkit. Namun, pada akhirnya mereka harus melepas Marquez yang ingin mencoba petualangan baru di tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing di MotoGP 2024.

Puig tak mau menghalangi Marquez karena ia tahu pindah ke Ducati merupakan cara terakhir agar The Baby Alien bisa menguji kekuatannya, apakah masih kompetitif atau tidak. Sebab Desmosedici milik Ducati adalah motor terkuat di ajang balap MotoGP saat ini.

Alberto Puig (MotoGP)

Ternyata, keputusan Marquez berjalan tepat. Marquez kembali kompetitif dan langsung merebut kemenangan pertamanya bersama Ducati di MotoGP 2024.

Marquez yang sempat ikut bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2024 pada akhirnya finis di urutan keempat. Marquez lantas direkrut tim pabrikan Ducati dan kini resmi berduet dengan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.

2. Makin Gacor, Bos Honda Doakan Marquez Juara

Kini Marquez makin gacor di tim pabrikan Ducati. Ia mampu memenangkan tiga balapan dari lima seri yang sudah dimainkan.