Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu, Sukses Buktikan Pernikahan dan Cedera Bukan Penghalang Mimpi

TUNGGAL putri India, Pusarla Venkata Sindhu membuktikan kehidupan barunya sebagai seorang istri dan perjuangan melawan cedera tidak memadamkan api kompetisinya. Mantan juara dunia ini memulai langkah di Malaysia Open 2026 dengan performa yang tenang namun mematikan di Axiata Arena, Rabu 7 Januari 2026.

Menghadapi wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, Sindhu menang dua gim langsung 21-13 dan 22-20. Ini merupakan penampilan kompetitif pertamanya sejak absen panjang pasca China Masters September lalu. Meski sempat terganggu cedera jempol kaki, Sindhu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain papan atas belum luntur.

1. Dukungan Keluarga dan Semangat Pantang Pensiun

Bagi Sindhu, dukungan orang-orang terdekat menjadi pilar utama kekuatannya saat ini. Menikah dengan pengusaha asal Hyderabad, Venkata Datta Sai, pada Desember 2024, ia mengaku beruntung memiliki sistem pendukung yang luar biasa.

"Saya sangat beruntung. Suami saya sangat mendukung. Dia orang teknologi, bukan atlet, tapi dia memahami olahraga ini dan terus menyemangati saya," ungkap Sindhu, mengutip dari media Malaysia, New Straith Times, Kamis (7/1/2026).

Pusarla V Sindhu foto bwf

Dengan latar belakang orangtua yang juga mantan atlet, Sindhu merasa memiliki segala yang dibutuhkan untuk tetap fokus di lapangan. Ia pun menegaskan bahwa kata pensiun belum ada dalam kamusnya.

"Tidak. Jelas tidak (soal pensiun). Saya ingin bermain untuk beberapa tahun ke depan. Saya hanya perlu tetap bebas cedera dan memberikan yang terbaik,” tambahnya.