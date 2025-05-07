Advertisement
MOTOGP

Legenda Sayangkan MotoGP yang Mulai Membosankan, Efek Marc Marquez?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |07:57 WIB
Legenda Sayangkan MotoGP yang Mulai Membosankan, Efek Marc Marquez?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
LEGENDA MotoGP, Kevin Schwantz, menyayangkan ajang balap MotoGP yang mulai membosankan. Lantas apakah itu karena Marc Marquez yang mulai kembali mendominasi ajang balap motor paling prestisius di dunia tersebut?

Schwantz sayangnya tak memberi tahu lebih detail mengapa ia beranggapan MotoGP yang sekarang terasa tak menarik seperti dulu. Satu hal yang pasti, saking membosankannya MotoGP, Schwantz sampai lebih memilih menonton ajang World Superbike (WSBK).

1. MotoGP Tak Menarik Lagi

MotoGP disebut-sebut tak menarik lagi oleh Kevin Schwantz. Ia sendiri adalah sang juara dunia 1993 yang sejatinya sangat setia dengan MotoGP, namun saat ini sang legenda lebih memilih ajang balap motor lain.

"Superbike selalu menjadi ajang balapan yang bagus. Saya sempat mengobrol sebelumnya dan berkata, 'Menurut saya MotoGP sudah agak membosankan, jadi saya datang ke sini untuk menonton balapan,'" jelas Kevin Schwantz, dikutip Speedweek, Rabu (7/5/2025).

Valentino rossi dan kevin schwantz foto ig @valeyellow46
Valentino rossi dan kevin schwantz foto ig @valeyellow46

Banyak anggapan MotoGP tak menarik karena Marquez yang mulai mendominasi lagi ajang balap motor tersebut. Terbukti dari lima seri yang sudah dimainkan, rider Ducati Lenovo itu sudah mencatatkan tiga kemenangan di balapan utama.

Untuk sprint race, Marquez melahap semua seri dengan kemenangan. Tak heran kini Marquez bertengger di posisi kedua dengan 139 poin, beda satu angka saja dari Alex Marquez (Gresini Ducati) yang bertengger di urutan pertama.

Kendati demikian, anggapan Marquez membuat MotoGP musim ini menjadi membosankan jelas tidak berdasar. Malahan Marquez membuat persaingan di lini depan semakin sengit karena banyak rider yang berusaha keras berduel dengan The Baby Alien.

 

