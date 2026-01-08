Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie di Final French Open 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |11:55 WIB
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie di Final French Open 2023
Bule Prancis minta dinikahi Jonatan Christie di final French Open 2023. (Foto: X/@jonatanchristiefans97)
A
A
A

KISAH bule Prancis yang minta dinikahi Jonatan Christie di final French Open 2023 akan diulas Okezone. Jonatan Christie meraih prestasi memukau di sepanjang 2023.

Ia tercatat memenangkan tiga gelar, yakni Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023. Jonatan Christie juga lolos ke final Japan Open 2023, tapi kalah dari Viktor Axelsen.

1. Tampil Gemilang di Final French Open 2023

Dari empat pertandingan final yang dijalani Jonatan Christie pada 2023, partai puncak French Open 2023 jadi yang paling menarik perhatian. Dalam laga yang digelar di di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis pada Minggu 29 Oktober 2023, ada salah satu perempuan yang membawa tulisan ke dalam arena.

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Duduk di tribun penonton, perempuan itumenuliskan kalimat “Marry me Jonatan Christie,". Tulisan itu dibarengi dengan simbol-simbol hati berwarna merah pertanda jatuh cinta.

Ternyata, aksi si bule Prancis di atas mendapat perhatian dari pacar Jonatan Christie saat itu yang kini telah menjadi istri, Shanju. Mantan personel JKT48 itu meresponsnya dengan mengunggah ulang soal aksi bule Prancis tersebut.

“Hahahaha gemes,” tulis Shania Junianatha kala me-repost unggahan akun fans club Jonatan Christie yang menampilkan potret bule Prancis tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194183/jonatan_christie_dapat_rezeki_10_kali_lipat_setelah_memenangkan_medali_emas_asian_games_2018_jonatanchristieofficial-gtOX_large.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Dapat Rezeki 10 Kali Lipat Setelah Bangun Masjid di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3194011/sony_dwi_kuncoro_pernah_meraih_medali_perunggu_olimpiade_athena_2004_sonydwikuncoro-m8UK_large.jpg
Kisah Sony Dwi Kuncoro Peraih Medali Perunggu Olimpiade Athena 2004, Jejak Sukses Mulai Diikuti sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3193983/tony_gunawan_meraih_medali_emas_olimpiade_sydney_2000_bersama_candra_wijaya_tgun75-B6av_large.jpg
Kisah Tony Gunawan, Satu-satunya Pebulu Tangkis yang Juara Dunia Bersama Indonesia dan Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/43/3193653/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-Ppn4_large.jpg
10 Makanan Ini Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Masyarakat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/40/3193615/anak_sulung_hendra_setiawan_liu_yu_chen_disebut_mirip_penyanyi_korea_selatan_paul_kim-0b9T_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Liu Yu Chen, Anak Sulung Hendra Setiawan yang Disebut Mirip Penyanyi Terkenal Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/40/3193566/tony_gunawan_salah_satu_pebulu_tangkis_terbaik_yang_dimiliki_indonesia_tgun75-iq2h_large.jpg
Kisah Tony Gunawan, Peraih Medali Emas Olimpiade dan Juara Dunia yang Pindah Jadi Warga Negara Amerika Serikat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement