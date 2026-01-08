Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie di Final French Open 2023

KISAH bule Prancis yang minta dinikahi Jonatan Christie di final French Open 2023 akan diulas Okezone. Jonatan Christie meraih prestasi memukau di sepanjang 2023.

Ia tercatat memenangkan tiga gelar, yakni Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023. Jonatan Christie juga lolos ke final Japan Open 2023, tapi kalah dari Viktor Axelsen.

1. Tampil Gemilang di Final French Open 2023

Dari empat pertandingan final yang dijalani Jonatan Christie pada 2023, partai puncak French Open 2023 jadi yang paling menarik perhatian. Dalam laga yang digelar di di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis pada Minggu 29 Oktober 2023, ada salah satu perempuan yang membawa tulisan ke dalam arena.

Duduk di tribun penonton, perempuan itumenuliskan kalimat “Marry me Jonatan Christie,". Tulisan itu dibarengi dengan simbol-simbol hati berwarna merah pertanda jatuh cinta.

Ternyata, aksi si bule Prancis di atas mendapat perhatian dari pacar Jonatan Christie saat itu yang kini telah menjadi istri, Shanju. Mantan personel JKT48 itu meresponsnya dengan mengunggah ulang soal aksi bule Prancis tersebut.

“Hahahaha gemes,” tulis Shania Junianatha kala me-repost unggahan akun fans club Jonatan Christie yang menampilkan potret bule Prancis tersebut.