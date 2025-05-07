Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Haru Alex Marquez yang Kerja Kerasnya Akhirnya Hasilkan Kemenangan di MotoGP: Bermimpi Itu Gratis!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |01:05 WIB
Kisah Haru Alex Marquez yang Kerja Kerasnya Akhirnya Hasilkan Kemenangan di MotoGP: Bermimpi Itu Gratis!
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

KISAH haru Alex Marquez menarik diulas. Sebab, kerja kerasnya akhirnya berbuah kemenangan di MotoGP.

Alex Marquez menegaskan bahwa dirinya memang tak pernah menyerah dalam ukir karier di MotoGP. Dia pun mengingatkan bahwa bermimpi itu gratis.

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

1. Kiprah Manis Alex Marquez

Alex Marquez diketahui sukses mencatat kemenangan perdana di ajang MotoGP. Alex berhasil memenangkan seri balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025.

Kemenangan inj menorehkan sejarah karena untuk pertama kalinya ada kakak-beradik yang sukses memenangkan balapan di MotoGP. Diketahui, kakak Alex, Marc Marquez sudah lebih dulu mencatat kemenangan di ajang MotoGP.

 

