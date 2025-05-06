Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Sirkuit MotoGP Paling Menantang, Nomor 1 di Asia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |04:05 WIB
5 Sirkuit MotoGP Paling Menantang, Nomor 1 di Asia!
Para pembalap MotoGP kala mentas. (Foto: MotoGP)
A
A
A

5 sirkuit MotoGP paling menantang menarik diulas. Salah satunya ada sirkuit yang terletak di Asia.

Para pembalap MotoGP menemukan tantangan tersendiri kala melakoni balapan di berbagai belahan negara berbeda. Persiapan yang dilakukan pun tentunya akan berbeda, menyesuaikan kondisi sirkuit yang akan dilintasi.

Sejumlah sirkuit pun dinilai sulit untuk ditaklukkan para pembalap MotoGP. Di mana sajakah sirkuit tersebut?

Berikut 5 sirkuit MotoGP paling menantang:

5. Sirkuit Mugello

Scuderia Ferrari di Sirkuit Mugello (Scuderia Ferrari)

Salah satu sirkuit MotoGP paling menantang adalah Sirkuit Mugello. Sirkuit ini jadi venue balapan MotoGP Italia.

Sirkuit Mugello dinilai banyak pembalap sebagai seri yang paling melelahkan untuk mereka. Di sirkuit dengan panjang 5.245 kilometer ini, drama kerap hadir.

4. Sirkuit Phillip Island

Sirkuit Phillip Island MotoGP1

Lalu, ada Sirkuit Phillip Island. Sirkuit ini jadi arena balap MotoGP Australia. Sirkuit ini jadi tantangan tersendiri karena kencangnya angin di sekitaran lintasan. Pasalnya, sirkuit ini terletak di selatan wilayah Australia, yang langsung menghadap Samudera Pasifik.

Cuaca di Sirkuit Philip Island pun kerap berubah-ubah. Tak hanya itu, keberadaan burung camar di sekitaran sirkuit juga jadi tantangan bagi pembalap.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182172/marc_marquez_dan_pedro_acosta-yxOV_large.jpg
Pedro Acosta Tak Keberatan jika Setim dengan Marc Marquez: Dia Takkan Rugikan Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182158/alex_marquez-zRZm_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182103/alex_marquez-PzTA_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Memble!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182018/nicolo_bulega_akan_menjalani_debutnya_sebagai_pengganti_marc_marquez_pada_motogp_portugal_2025-90hf_large.jpg
Pengganti Marc Marquez Malah Gugup Jelang Debut di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3181925/simak_jadwal_motogp_portugal_2025_hari_ini-6TG0_large.jpg
Jadwal MotoGP Portugal 2025 Hari Ini: Alex Marquez Menggila di Latihan Bebas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/38/3181854/jorge_martin-ZYbz_large.jpg
Peringatan Aprilia untuk Jorge Martin: Siap-Siap Menderita di Awal MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement