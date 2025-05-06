5 Sirkuit MotoGP Paling Menantang, Nomor 1 di Asia!

5 sirkuit MotoGP paling menantang menarik diulas. Salah satunya ada sirkuit yang terletak di Asia.

Para pembalap MotoGP menemukan tantangan tersendiri kala melakoni balapan di berbagai belahan negara berbeda. Persiapan yang dilakukan pun tentunya akan berbeda, menyesuaikan kondisi sirkuit yang akan dilintasi.

Sejumlah sirkuit pun dinilai sulit untuk ditaklukkan para pembalap MotoGP. Di mana sajakah sirkuit tersebut?

Berikut 5 sirkuit MotoGP paling menantang:

5. Sirkuit Mugello

Salah satu sirkuit MotoGP paling menantang adalah Sirkuit Mugello. Sirkuit ini jadi venue balapan MotoGP Italia.

Sirkuit Mugello dinilai banyak pembalap sebagai seri yang paling melelahkan untuk mereka. Di sirkuit dengan panjang 5.245 kilometer ini, drama kerap hadir.

4. Sirkuit Phillip Island

Lalu, ada Sirkuit Phillip Island. Sirkuit ini jadi arena balap MotoGP Australia. Sirkuit ini jadi tantangan tersendiri karena kencangnya angin di sekitaran lintasan. Pasalnya, sirkuit ini terletak di selatan wilayah Australia, yang langsung menghadap Samudera Pasifik.

Cuaca di Sirkuit Philip Island pun kerap berubah-ubah. Tak hanya itu, keberadaan burung camar di sekitaran sirkuit juga jadi tantangan bagi pembalap.