HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Dibela Usai 2 Kali Jatuh di MotoGP 2025, Oscar Haro: Tanggung Jawab Ducati!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |00:05 WIB
Marc Marquez Dibela Usai 2 Kali Jatuh di MotoGP 2025, Oscar Haro: Tanggung Jawab Ducati!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez dapat pembelaan usai 2 kali terjatuh di MotoGP 2025. Mantan bos LCR Honda, Oscar Haro, menyebut Ducati turut bertanggung jawab atas insiden yang dialami Marquez.

Ya, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sudah terjatuh dua kali dalam balapan utama di MotoGP 2025. Insiden pertama dialami Marquez di seri balapan Amerika Serikat, yang membuatnya gagal finis.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Kemudian yang kedua, Marquez terjatuh pada awal balapan di MotoGP Spanyol 2025. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- harus kehilangan kesempatan untuk mengawinkan gelar juara sprint race dan balapan utama di Sirkuit Jerez.

1. Penyebab Marc Marquez Terjatuh

Haro menilai, ada beberapa faktor yang membuat Marquez terjatuh. Pertama-tama, dia menyoroti Ducati Desmosedici yang menurutnya mempunyai cengkeraman tak ideal.

"Pada Ducati, cengkeraman bagian belakang sangat kuat. Kekuatan itu mendorong bagian depan saat pengereman, dan saat Anda memotong gas, motor tidak mengerem seperti Honda. Teruslah mendorong," kata Haro, dikutip dari Motosan, Selasa (6/5/2025).

 

Halaman:
1 2
