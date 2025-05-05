Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Miguel Oliveira Bakal Comeback di MotoGP Prancis 2025, Mampu Saingi Marquez Bersaudara?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |21:59 WIB
Miguel Oliveira Bakal Comeback di MotoGP Prancis 2025, Mampu Saingi Marquez Bersaudara?
Miguel Oliveira dan Andreia Pimenta. (Foto: Instagram/@andreiaspp)
MIGUEL Oliveira bakal comeback di MotoGP Prancis 2025. Kabar ini disampaikan langsung oleh pihak tim satelit Yamaha, Pramac Racing.

Akankah comeback Oliveira bakal membuat persaingan di MotoGP 2025 makin sengit? Akankah dia mampu saingi Marquez bersaudara yang tengah gacor sejak awal musim ini?

Miguel Oliveira pembalap tercepat di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang @pramacracing

1. Miguel Oliveira Comeback

Ya, Miguel Oliveira akan kembali mengaspal di seri balapan keenam, yakni MotoGP Prancis 2025. Pasalnya, Oliveira telah pulih dari cederanya.

Seperti diketahui, Oliveira mengalami kecelakaan di sesi Sprint Race MotoGP Argentina 2025. Akibat kecelakaan itu, dia mengalami cedera dan absen di tiga seri balapan, yakni MotoGP Amerika Serikat, Qatar, dan Spanyol.

Namun kini, Pramac Racing memastikan Oliveira telah pulih. Pembalap asal Portugal itu pun dipastikan akan comeback di MotoGP Prancis 2025.

“Pemeriksaan medis terbaru memberikan hasil positif, memungkinkan tim Prima Pramac Yamaha MotoGP menyambut kembali Miguel Oliveira akhir pekan ini di Prancis,” tulis Pramac Racing dalam laman resminya, Senin (5/5/2025).

“Oliveira menjalani MRI terakhir di Milan pada akhir pekan lalu, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa ligamen sternoklavikular kirinya telah pulih sepenuhnya dari dislokasi akibat kecelakaan di Termas de Rio Hondo,” sambungnya.

 

