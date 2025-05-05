Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Makin Matang, Aksi Alex Marquez di MotoGP Prancis 2025 Bikin Carlo Pernat Penasaran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |03:05 WIB
Makin Matang, Aksi Alex Marquez di MotoGP Prancis 2025 Bikin Carlo Pernat Penasaran
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Ducati)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, soroti penampilan Alex Marquez di MotoGP 2025. Dinilai semakin matang, aksi Alex di MotoGP Prancis 2025 bahkan dinantikan Carlo Pernat.

Pernat penasaran dengan kiprah Alex Marquez. Sebab, dia baru saja terbukti bisa menampilkan performa apik.

Alex Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Gresini Racing)

1. Kiprah Manis Alex Marquez

Alex Marquez memang baru saja menjadi pemenang dalam MotoGP Spanyol 2025. Dia pun sudah empat kali naik podium sampai seri kelima MotoGP 2025 ini.

Carlo Pernat mengatakan performa Alex Marquez akan terus menjadi perhitungan pembalap-pembalap lainnya. Pasalnya, Alex performa terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

"Alex telah melangkah maju dengan pesat dan memiliki motor yang kompetitif," kata Carlo Pernat, dilansir dari Motosan, Senin (5/5/2025).

 

Halaman:
1 2
