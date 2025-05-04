Francesco Bagnaia Kena Tegur Bos Ducati Gara-Gara Melempem di 5 Seri Awal MotoGP 2025

BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia kena tegur Manajer Ducati Corse, Luigi Dall’Igna. Alasannya karena Bagnaia gagal memenuhi ekspektasi Ducati di lima seri awal MotoGP 2025.

Pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut memang cukup kesulitan mengawali kompetisi MotoGP 2025. Murid Valentino Rossi itu baru mencatatkan satu kemenangan, yakni pada seri MotoGP Amerika Serikat 2025.

Lain cerita dengan tandem barunya, yakni Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu sudah mencatat tiga kemenangan balapan utama dari lima seri yang telah bergulir. Kehadiran Marquez di tubuh Ducati Lenovo, tampak menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia.

1. Gagal Penuhi Harapan

Teranyar, Pecco sukses merebut podium ketiga pada MotoGP Spanyol 2025 usai kalah saing dari Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Dall’Igna pun menyebut Bagnaia masih belum memenuhi ekspektasi dan harapan Ducati, karena performanya inkonsisten.

“Pecco tidak memenuhi ekspektasi, terutama karena kami sudah terbiasa melihat performa lebih baik darinya pada hari Minggu ketimbang Sabtu,” ujar Dall’Igna, dilansir dari Motosan, Minggu (4/5/2025).

“Meski begitu, ia menunjukkan keberanian dan determinasi di lap pertama yang luar biasa,” tambahnya.

Francesco Bagnaia

2. Siap Perbaiki Bagnaia

Dall’Igna menilai Bagnaia kehilangan ketajamannya. Kendati begitu, dia menegaskan Ducati akan bekerja keras untuk mengembalikan performa terbaik rider anyarnya itu.