Marc Marquez Jatuh di MotoGP Spanyol 2025 karena Terlalu Pede, CEO Ducati Kasih Peringatan Keras

CEO Ducati, Claudio Domenicali, memberi peringatan kepada Marc Marquez usai kecelakaan di MotoGP Spanyol 2025. Ia berharap sang pembalap tak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan seperti itu.

Marquez seperti tidak ada lawan pada lima seri awal MotoGP 2025. Ia mampu memenangi lima Sprint Race dan tiga balapan utama dari rangkaian tersebut.

1. Bukan Lawan yang Lebih Hebat

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

Dua kegagalan Marquez untuk menang juga bukan diakibatkan ada lawan yang lebih hebat darinya. Ia terjatuh pada kedua balapan tersebut.

Terbaru, Marquez mencium gravel saat melaju di posisi tiga pada balapan MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Minggu 27 April malam WIB. Ia mengaku terlalu percaya diri sehingga mengalami kecelakaan.

2. Terlalu Percaya Diri

Hal itu kemudian dikomentari oleh Domenicali. Ia paham Marquez bisa melaju kencang hingga terjatuh karena terlalu percaya diri.

“Marc sungguh luar biasa, dia mengendarai motor dengan bagus. Kemarin dan di masa lalu dia sering membuat kesalahan-kesalahan kecil karena terlalu percaya diri,” ucap Domenicali, dikutip dari Crash, Sabtu (3/5/2025).