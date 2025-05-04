Respons Bagas Maulana/Shohibul Fikri Usai Diduetkan Kembali di Semifinal Piala Sudirman 2025

XIAMEN - Momen menarik tercipta di semifinal Piala Sudirman 2025 yang mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia vs Korea Selatan. Momen menarik itu terkait diduetkannya kembali Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri.

Menariknya, meski sudah lama tak berduet, Fikri dan Bagas mengaku tak mengalami kendala. Mereka mampu beradaptasi dengan baik, bahkan menyumbangkan poin kemenangan untuk Indonesia.

1. Reuni

Bagas/Fikri dipercaya oleh tim pelatih ganda putra untuk berpasangan kembali. Keduanya tampil pada partai keempat melawan Kim Won Ho/Seo Seung Jae di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5) kemarin.

Walaupun sudah lama tak berduet, Bagas/Fikri tidak butuh waktu lama untuk kembali nyetel. Reuni mereka berakhir manis karena berhasil kalahkan Kim Won Ho/Seo Seung Jae lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-18, 13-21, 25-23.

Fikri mengaku sama sekali tidak kaget ketika dipercaya tampil bersama Bagas. Sebab sektor ganda putra memang acap kali menjalani latihan dengan pasangan yang berbeda. Ditambah, komunikasi mereka semakin lancar karena masukan yang terus diberikan oleh pelatih dan Fajar Alfian di pinggir lapangan.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri. Bagas Abdiel/MPI

“Tidak ada kagok karena di latihan saya tidak selalu pasangan Daniel, atau Bagas dengan Leo. Diputar-putar juga jadi sudah saling terbiasa,” kata Fikri dalam keterangan PBSI, Minggu (4/5/2025).

“Komunikasi saya dengan Bagas cukup baik, ada koh Anton dan senior kami a Fajar juga di kursi pelatih jadi benar-benar bisa saling mengisi. Kami diingatkan terus kelebihan dan kelemahan lawan,” sambungnya.