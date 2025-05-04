Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Respons Bagas Maulana/Shohibul Fikri Usai Diduetkan Kembali di Semifinal Piala Sudirman 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |12:55 WIB
Respons Bagas Maulana/Shohibul Fikri Usai Diduetkan Kembali di Semifinal Piala Sudirman 2025
Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

XIAMEN - Momen menarik tercipta di semifinal Piala Sudirman 2025 yang mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia vs Korea Selatan. Momen menarik itu terkait diduetkannya kembali Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri.

Menariknya, meski sudah lama tak berduet, Fikri dan Bagas mengaku tak mengalami kendala. Mereka mampu beradaptasi dengan baik, bahkan menyumbangkan poin kemenangan untuk Indonesia.

1. Reuni

Bagas/Fikri dipercaya oleh tim pelatih ganda putra untuk berpasangan kembali. Keduanya tampil pada partai keempat melawan Kim Won Ho/Seo Seung Jae di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5) kemarin.

Walaupun sudah lama tak berduet, Bagas/Fikri tidak butuh waktu lama untuk kembali nyetel. Reuni mereka berakhir manis karena berhasil kalahkan Kim Won Ho/Seo Seung Jae lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-18, 13-21, 25-23.

Fikri mengaku sama sekali tidak kaget ketika dipercaya tampil bersama Bagas. Sebab sektor ganda putra memang acap kali menjalani latihan dengan pasangan yang berbeda. Ditambah, komunikasi mereka semakin lancar karena masukan yang terus diberikan oleh pelatih dan Fajar Alfian di pinggir lapangan.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri. Bagas Abdiel/MPI
Bagas Maulana/Shohibul Fikri. Bagas Abdiel/MPI

“Tidak ada kagok karena di latihan saya tidak selalu pasangan Daniel, atau Bagas dengan Leo. Diputar-putar juga jadi sudah saling terbiasa,” kata Fikri dalam keterangan PBSI, Minggu (4/5/2025).

“Komunikasi saya dengan Bagas cukup baik, ada koh Anton dan senior kami a Fajar juga di kursi pelatih jadi benar-benar bisa saling mengisi. Kami diingatkan terus kelebihan dan kelemahan lawan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement