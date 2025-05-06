Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |09:55 WIB
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

TIM bulu tangkis Indonesia harus puas hanya bisa meraih medali perunggu usai gugur di semifinal Piala Sudirman 2025. Meski gagal juara, pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya tetap puas karena penampilan anak buahnya begitu perkasa di turnamen tersebut.

Tim Indonesia mendapat perunggu karena terhenti di semifinal usai kalah dari Korea Selatan dengan skor 2-3. Meski begitu, ini menjadi hasil yang patut disyukuri karena akhirnya skuad Merah Putih bisa meraih medali usai puasa di dua edisi terakhir.

1. Tunggal Putra 100 Persen Kemenangan di Piala Sudirman 2025

Terlepas dari pencapaian itu, terselip fakta menarik. Di mana, sektor tunggal putra Indonesia mencatatkan 100 persen kemenangan selama beraksi di ajang bergengsi beregu campuran tersebut.

Hasil manis itu tentunya tak luput dari sosok Indra yang merupakan pelatih tunggal putra Indonesia. Pelatih 51 tahun itu mengungkapkan dirinya langsung melakukan pendekatan secara personal kepada Jonatan Christe cs. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui pola latihan apa yang cocok untuk anak asuhnya.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

“Mulai dari saya penunjukan di tunggal putra utama ya gerakan yang saya buat langsung saya satu-satu personal gitu. Personal ya kita ngobrol lebih dekat gitu ya, satu-satu saya cari lebih jauh lah tentang anak ini,” kata Indra, dilansir dari instagram PBSI, Selasa (6/5/2025).

“Pelan-pelan lah, day by day saya bisa lebih ngerti anak ini gimana, pendekatan secara personal dan juga latihan-latihan apa sih yang kira-kira cocok untuk anak ini menurut racikan saya,” sambungnya.

2. Wajib Disiplin

Lebih lanjut, Indra menekankan kalau disiplin juga menjadi salah satu faktor penting. Menurutnya, poin tersebut adalah hal yang wajib dimiliki oleh atlet.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/40/3136216/tim_bulutangkis_indonesia_di_piala_sudirman_2025-DTNs_large.jpg
Indonesia Raih Perunggu di Piala Sudirman 2025, PBSI Beberkan Catatan Positif Jonatan Christie Cs
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement