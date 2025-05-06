Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025

TIM bulu tangkis Indonesia harus puas hanya bisa meraih medali perunggu usai gugur di semifinal Piala Sudirman 2025. Meski gagal juara, pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya tetap puas karena penampilan anak buahnya begitu perkasa di turnamen tersebut.

Tim Indonesia mendapat perunggu karena terhenti di semifinal usai kalah dari Korea Selatan dengan skor 2-3. Meski begitu, ini menjadi hasil yang patut disyukuri karena akhirnya skuad Merah Putih bisa meraih medali usai puasa di dua edisi terakhir.

1. Tunggal Putra 100 Persen Kemenangan di Piala Sudirman 2025

Terlepas dari pencapaian itu, terselip fakta menarik. Di mana, sektor tunggal putra Indonesia mencatatkan 100 persen kemenangan selama beraksi di ajang bergengsi beregu campuran tersebut.

Hasil manis itu tentunya tak luput dari sosok Indra yang merupakan pelatih tunggal putra Indonesia. Pelatih 51 tahun itu mengungkapkan dirinya langsung melakukan pendekatan secara personal kepada Jonatan Christe cs. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui pola latihan apa yang cocok untuk anak asuhnya.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

“Mulai dari saya penunjukan di tunggal putra utama ya gerakan yang saya buat langsung saya satu-satu personal gitu. Personal ya kita ngobrol lebih dekat gitu ya, satu-satu saya cari lebih jauh lah tentang anak ini,” kata Indra, dilansir dari instagram PBSI, Selasa (6/5/2025).

“Pelan-pelan lah, day by day saya bisa lebih ngerti anak ini gimana, pendekatan secara personal dan juga latihan-latihan apa sih yang kira-kira cocok untuk anak ini menurut racikan saya,” sambungnya.

2. Wajib Disiplin

Lebih lanjut, Indra menekankan kalau disiplin juga menjadi salah satu faktor penting. Menurutnya, poin tersebut adalah hal yang wajib dimiliki oleh atlet.