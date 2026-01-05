Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Wujudkan Mimpinya Main di Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |15:46 WIB
Kisah Haru Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Wujudkan Mimpinya Main di Indonesia
Simak kisah haru Sabina Altynbekova yang mampu mewujudkan mimpinya main di Indonesia (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
KISAH haru Sabina Altynbekova menarik untuk disimak. Sebab, pevoli supercantik ini berhasil mewujudkan mimpinya bermain di Indonesia.

Nama Altynbekova sudah dikenal pencinta voli Tanah Air sejak 2014. Wajah cantiknya mencuri perhatian saat tampil di Kejuaraan Dunia Voli Junior saat membela Timnas Voli Putri Kazakhstan.

1. Mimpi Main di Indonesia

Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

Dalam waktu singkat, Altynbekova langsung populer. Warganet asal Indonesia, terutama Kaum Adam, ramai-ramai mengikuti media sosial Instagram-nya @altynbekova_20.

Masyarakat Indonesia semakin kesengsem begitu mengetahui Altynbekova adalah seorang Muslim yang taat. Ia dianggap sebagai paket lengkap.

Menariknya, Altynbekova ternyata punya mimpi bermain di Indonesia. Tentu, hal tersebut semakin disambut baik oleh para penggemarnya di Tanah Air.

Sayangnya, perempuan berusia 28 tahun itu sempat menolak tawaran bermain di Indonesia pada 2019. Sebab, ia menargetkan bisa bermain bersama Al Wasl, klub voli di Uni Emirat Arab (UEA).

 

Halaman:
1 2
