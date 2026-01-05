Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segini Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri di Klub Pertamina Enduro Jelang Proliga 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:10 WIB
Segini Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri di Klub Pertamina Enduro Jelang Proliga 2026
Megawati Hangestri siap membela Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/@jpevolley)
A
A
A

SEGINI kisaran gaji pevoli Megawati Hangestri di klub Pertamina Enduro jelang Proliga 2026 menarik diulas. Apakah bintang voli Indonesia itu dapat bayaran besar?

Mengingat, Megawati Hangestri punya kiprah manis di dunia voli. Dia bahkan pernah membela sejumlah klub luar negeri sebelumnya, mulai dari Korea Selatan hingga Turki.

Megawati Hangestri

1. Resmi Gabung Pertamina Enduro

Ya, Megawati Hangestri resmi gabung klub Pertamina Enduro untuk berlaga di Proliga 2026. Pengumuman itu disampaikan pada 17 Desember 2025.

"Dia kembali! Megawati Hangestri Pertiwi," tulis Jakarta Pertamina Enduro kala mengumumkan kehadiran Megawati Hangestri.

“Proliga 2026 akan menjadi tahun kelima Mega kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro dengan spike keras serta kecerdasan aksinya,” lanjutnya.

Ini bukan pertama kalinya Megawati Hangestri membela Jakarta Pertamina Enduro. Sebelumnya, dia pernah membela klub itu pada 2015 hingga 2019 dan 2022-2023.

 

