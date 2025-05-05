2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!

2 pebulu tangkis Indonesia yang jadi pelatih dadakan di Piala Sudirman 2025 menarik diulas. Salah satunya ada Jonatan Christie.

Tim bulu tangkis Indonesia diketahui berhasil berkiprah manis di Piala Sudirman 2025. Mereka menyabet medali perunggu usai melangkah hingga ke babak semifinal.

Di ajang itu, sejumlah pemain Indonesia pun menjadi pelatih dadakan. Mereka turut membantu pelatih memberi masukan dan dukungan kepada pemain yang berlaga. Kehadiran mereka pun bisa membuahkan hasil manis hingga membawa tim melangkah jauh. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 2 pebulu tangkis Indonesia yang jadi pelatih dadakan di Piala Sudirman 2025:

2. Fajar Alfian

Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang jadi pelatih dadakan di Piala Sudirman 2025 adalah Fajar Alfian. Dia jadi pelatih dadakan saat ganda putra Indonesia berlaga di babak semifinal.

Kala itu, Indonesia menurunkan duet Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di nomor ganda putra untuk melawan Korea Selatan di semifinal. Fajar pun duduk di samping sang pelatih ganda putra pelatnas PBSI saat ini, Antonius Budi Ariantho.

Kehadiran Fajar terbukti turut memantik semangat lebih Fikri/Bagas hingga bisa kalahkan Kim Won-ho/Seo Seung-jae. Mereka menang usai bertarung rubber game dengan skor 21-18, 13-21, dan 25-23. Kemenangan tersebut perpanjang napas Indonesia kala itu untuk lolos ke final karena skor besar berubah jadi 2-2.

Tetapi akhirnya, Indonesia tersisih di babak semifinal. Sebab, mereka kalah 3-2 usai wakil terakhir kalah.