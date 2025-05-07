Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |00:05 WIB
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PBSI, Fadil Imran mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis Indonesia yang sukses membawa pulang medali perunggu Piala Sudirman 2025. Namun, Fadil berpesan para atlet bulu tangkis Indonesia harus meningkatkan level permainan mereka agar bisa semakin berprestasi di turnamen lainnya.

Sebatas informasi Tim Indonesia kalah 2-3 dari Korea Selatan dalam laga semifinal Piala Sudirman 2025. Laga itu berlangsung di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium, Xiamen, Cina, Jumat, 2 Mei 2025.

1. Apresiasi untuk Jonatan Christie Cs

Tim bulu tangkis Indonesia saat ini sudah pulang ke Indonesia. Kepulangan Jonatan Christie cs disambut suka cita, termasuk oleh Fadil Imran.

“Saya mengucapkan selamat datang kembali ke Tanah Air kepada atlet, pelatih dan tim pendukung Piala Sudirman dengan tidak kekurangan satu apapun,” kata Fadil saat menyambut kepulangan tim itu di bandara Soekarno-Hatta, Selasa (6/5/2025).

“Penghargaan atas usaha dan perjuangan yang sangat luar biasa kepada tim untuk bisa mencapai babak semifinal Piala Sudirman. Ini menjadi kado untuk ulang tahun PBSI ke-74 yang jatuh tepat hari ini,” sambung Fadil.

Muhammad Fadil Imran (Foto: PBSI)
Muhammad Fadil Imran (Foto: PBSI)
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

Pria berusia 56 tahun itu mengatakan hasil di Piala Sudirman 2025 bisa menjadi tolok ukur kemajuan dan proses yang sudah berada dalam jalur yang benar. Pasalnya, pemain muda yang diturunkan terlihat mengalami perkembangan.

“Perkembangan kemajuan dan peningkatan kualitas yang baik untuk pemain muda di turnamen ini menunjukkan program PBSI di kepengurusan ini sedang berjalan on track,” ucap Fadil.

 

Halaman:
1 2
