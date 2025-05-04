Jadwal Siaran Langsung Final Piala Sudirman 2025: Tim Bulu Tangkis China vs Korea Selatan

JADWAL siaran langsung final Piala Sudirman 2025 yang mempertemukan tim bulu tangkis China vs Korea Selatan dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga puncak dari Piala Sudirman edisi ke-19 itu tepatnya akan berlangsung di Xiamen Fenghuang Gymnasium, China, pada hari ini, Minggu (4/5/2025) pukul 13.00 WIB.

Laga final Piala Sudirman 2025 mengingatkan edisi sebelumnya, di mana Korea Selatan dan China juga sama-sama bertarung di final Piala Sudirman 2023. Pada Piala Sudirman 2023, China keluar sebagai juara usai menang 3-0 atas Korea Selatan.

Kemenangan di Piala Sudirman 2023 menjadi gelar juara ketiga secara beruntun yang diraih China, namun secara total Negeri Tirai Bambu itu sudah mengoleksi 13 trofi turnamen tersebut. Lantas akankah China akan merebut gelar juara keempat mereka secara beruntun sekaligus trofi Piala Sudirman ke-14 mereka?

1. China Diunggulkan

Ya, China diunggulkan untuk menang atas Korea Selatan di final Piala Sudirman 2025. Pasalnya dari berbagai sektor, China bisa bersaing ketat dengan perwakilan Korea Selatan.

Untuk bisa mencapai final, China selalu menang 3-0 saat melawan Malaysia di perempatfinal dan Jepang di semifinal. Belum lagi di fase grup mereka juga menang telak.

Shi Yuqi

Sementara Korea Selatan, untuk mencapai final saja mereka harus susah payah menyingkirkan tim bulu tangkis Indonesia. Usai berjuang keras, Korea Selatan akhirnya menang 3-2 atas Indonesia.

2. Adakah Peluang bagi Korea Selatan?

Titik lemah Korea Selatan sejauh ini ada di sektor tunggal putra, sehingga mereka harus mencari cara agar bisa mengalahkan China yang kemungkinan menurunkan Shi Yuqi. Lalu sektor andalan Korea Selatan, tunggal putri yang diwakili An Se Young belum tentu mampu menyumbang poin.