Perasaan Alwi Farhan Usai Antar Indonesia Rebut Medali Perunggu di Piala Sudirman 2025

XIAMEN - Tunggal putra Tanah Air, Alwi Farhan tetap bersyukur dengan pencapaian tim bulu tangkis Indonesia meraih medali perunggu di Piala Sudirman 2025. Sebab ia merasa banyak hal positif yang bisa dipetik meski Indonesia gagal ke final turnamen tersebut.

Ya, Indonesia harus puas meraih medali perunggu karena kalah 2-3 dari Korea Selatan di semifinal Piala Sudirman 2025. Dalam laga semifinal itu, Alwi dipercaya tampil di partai kedua untuk menghadapi tunggal putra Korea Selatan, Cho Geonyeop di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu 3 Mei 2025 sore WIB.

Alwi pun berhasil meraih kemenangan dalam tiga gim dengan skor 16-21, 21-8, 21-8. Kemenangan itu membuat tim Indonesia sukses menyamakan kedudukan dengan Korea Selatan menjadi 1-1.

1. Pengalaman Berharga

Kemenangan itu juga membuat Alwi sukses menyumbang poin kedua untuk tim Merah Putih. Sebelumnya, dia berhasil kalahkan pemain anyar Denmark, Anders Antonsen di laga terakhir Grup D.

“Alhamdulillah sangat bersyukur dan senang bisa kembali menyumbang poin untuk Indonesia,” kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (4/5/2025).

Meski tampil gemilang di Piala Sudirman 2025, Alwi tak berpuas diri begitu saja. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku mendapat banyak pelajaran dari ajang tersebut.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

“Pastinya ini pengalaman yang sangat berharga buat saya. Saya menemukan masalah-masalah baru lagi di pertandingan hari ini (kemarin),” tutur dia.

Bicara soal pertandingan, Alwi mengungkapkan faktor yang membuatnya kalah di gim pertama dari Cho Geonyeop. Namun semangat pantang menyerah membuatnya berhasil bangkit membalikkan keadaan di gim kedua dan ketiga.