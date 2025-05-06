Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!

PELATIH tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya, soroti Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah yang bersinar di Piala Sudirman 2025. Dia menyebut Alwi dan Ubed sudah mendekati top level.

Ubed -sapaan akrab Zaki Ubaidillah- dan Alwi mendapat kepercayaan untuk tampil membela tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Keduanya pun tampil gemilang dengan meraih kemenangan.

1. Kiprah Manis

Ubed dipercaya tampil saat hadapi Inggris di laga pertama Grup D dengan mengalahkan Nadeem Dalvi. Sementara Alwi, dia mendapat kepercayaan lebih dengan tampil dua kali ketika melawan Denmark di laga terakhir Grup D dan di babak semifinal melawan Korea Selatan.

Alwi membayar penuh kepercayaan yang diberikan oleh Indra. Pemain berusia 19 tahun itu secara mengejutkan berhasil kalahkan pemain anyar Denmark, Anders Antonsen. Kemudian juga di babak semifinal, dia sukses kalahkan Cho Geon Yeop.

“Kalau saya melihat Alwi, Ubed, permainannya sudah mendekati top level. Terbukti dengan (Alwi) bisa mengalahkan Antonsen itu bukan sesuatu yang istilahnya untung-untungan. Jadi level permainan anak-anak itu sudah di situ,” kata Indra, dikutip dari instagram resmi PBSI, Selasa (6/5/2025).

2. Masa Depan Tunggal Putra Indonesia Cerah

Indra mengakui dua pemain muda tunggal putra Indonesia punya masa depan cerah. Tapi, dia mengingatkan kalau semua itu ada prosesnya. Alwi dan Ubed memang bertalenta, namun untuk mencapai top level perlu kesabaran dengan menjalani setiap prosesnya secara bertahap.

“Intinya kalau dibilang kita mau cepat, pastinya kita mau cepat. Harus cepat banget. Tapi semua itu butuh proses, perlu kesabaran. Apalagi saya sebagai pelatih harus sabar dalam arti proses latihan itu harus dijalani dengan benar gitu loh,” ujar dia.

“Dengan benar dalam arti dari porsi latihan, apa semuanya, ya harus ini. Apalagi yang nunggu di luar kan juga karena ini semuanya pastinya mau cepat. Sama kita juga punya ambisi yang seperti itu,” sambungnya.