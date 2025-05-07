Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |02:05 WIB
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

REAKSI Alwi Farhan usai bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga gantikan peran Jonatan Christie. Tunggal putra Indonesia itu mengaku bersyukur.

Pasalnya, Alwi mendapatkan pengalaman luar biasa dalam debutnya di Piala Sudirman 2025. Dia pun siap lanjutkan kiprah manisnya di laga-laga lainnya.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

1. Kiprah Manis Alwi Farhan

Pada ajang tersebut, Indonesia sukses membawa pulang medali perunggu dari Xiamen, China. Namun, khusus Alwi dan sektor tunggal putra, mereka sukses menjaga tren positif dengan kemenangan 100 persen.

Alwi tercatat telah turun dua kali saat melawan Denmark dan Korea Selatan. Pada dua pertandingan tersebut, pemain berusia 19 tahun itu sukses merebut kemenangan.

"Alhamdulillah pastinya sangat senang dan bersyukur juga mendapatkan kesempatan berada di tim yang sangat luar biasa," ungkap Alwi kepada awak media di Bandara Soekarno Hatta, dikutip Rabu (7/5/2025).

"Pengalaman yang berharga untuk saya ke depannya, ke depan pasti akan jauh lebih berat, tapi Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan apa yang sudah saya latih beberapa bulan ini," tambahnya.

"Ke depannya saya punya target-target yang baru lagi, dan insyallah saya akan bisa mengeluarkan yang lebih baik lagi ke depan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/40/3136216/tim_bulutangkis_indonesia_di_piala_sudirman_2025-DTNs_large.jpg
Indonesia Raih Perunggu di Piala Sudirman 2025, PBSI Beberkan Catatan Positif Jonatan Christie Cs
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement