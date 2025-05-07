Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie

REAKSI Alwi Farhan usai bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga gantikan peran Jonatan Christie. Tunggal putra Indonesia itu mengaku bersyukur.

Pasalnya, Alwi mendapatkan pengalaman luar biasa dalam debutnya di Piala Sudirman 2025. Dia pun siap lanjutkan kiprah manisnya di laga-laga lainnya.

1. Kiprah Manis Alwi Farhan

Pada ajang tersebut, Indonesia sukses membawa pulang medali perunggu dari Xiamen, China. Namun, khusus Alwi dan sektor tunggal putra, mereka sukses menjaga tren positif dengan kemenangan 100 persen.

Alwi tercatat telah turun dua kali saat melawan Denmark dan Korea Selatan. Pada dua pertandingan tersebut, pemain berusia 19 tahun itu sukses merebut kemenangan.

"Alhamdulillah pastinya sangat senang dan bersyukur juga mendapatkan kesempatan berada di tim yang sangat luar biasa," ungkap Alwi kepada awak media di Bandara Soekarno Hatta, dikutip Rabu (7/5/2025).

"Pengalaman yang berharga untuk saya ke depannya, ke depan pasti akan jauh lebih berat, tapi Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan apa yang sudah saya latih beberapa bulan ini," tambahnya.

"Ke depannya saya punya target-target yang baru lagi, dan insyallah saya akan bisa mengeluarkan yang lebih baik lagi ke depan," lanjutnya.