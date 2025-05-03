Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Semifinal Piala Sudirman 2025: China Bantai Jepang 3-0, Indonesia vs Korea Selatan 2-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |23:01 WIB
Hasil Lengkap Semifinal Piala Sudirman 2025: China Bantai Jepang 3-0, Indonesia vs Korea Selatan 2-3
Simak hasil lengkap Piala Sudirman 2025 hari ini di mana Indonesia kalah 2-3 dari Korea Selatan (Foto: Instagram/@badminton.ina)
HASIL lengkap semifinal Piala Sudirman 2025 sudah diketahui. Tim Bulu Tangkis China membantai Tim Bulu Tangkis Jepang 3-0, sedangkan Tim Bulu Tangkis Indonesia takluk 2-3 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Rangkaian pertandingan itu digelar di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025). Partai dibagi dalam dua sesi yakni pagi mulai pukul 08.00 WIB dan sore mulai pukul 16.00 WIB.

1. Tim Bulu Tangkis China vs Tim Bulu Tangkis Jepang

trofi piala sudirman foto pb djarum
Piala Sudirman (Foto: PB Djarum)

Duel China vs Jepang diawali dengan ganda campuran antara Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping melawan Hiroki Midorikawa/Arisa Igarashi. Pertandingan berakhir dengan skor 21-11 dan 21-17 untuk tuan rumah.

Lalu, duel kedua mempertemukan tunggal putra antara Shi Yu Qi vs Kodai Naraoka. Tanpa kesulitan, tunggal putra nomor satu dunia itu menang 21-8 dan 21-16.

Terakhir, ada tunggal putri antara Chen Yu Fei vs Akane Yamaguchi. Wakil tuan rumah sedikit terhambat meski akhirnya menang 17-21, 21-9, dan 21-16.

2. Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Korea Selatan Ketat!

Duel lebih ketat terjadi antara Indonesia vs Korea Selatan. Negeri Ginseng unggul duluan ketika Seo Seung-jae/Chae Yu-jung menang dua gim atas Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti 21-10 dan 21-15.

Kemudian, Indonesia menyamakan skor saat Alwi Farhan menyikat Cho Geon-yeop 16-21, 21-8, dan 21-8. Sayangnya, Korea unggul lagi ketika An Se-young menang atas Putri Kusuma Wardani 21-18 dan 21-12.

 

