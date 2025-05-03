Hasil Lengkap Semifinal Piala Sudirman 2025: China Bantai Jepang 3-0, Indonesia vs Korea Selatan 2-3

Simak hasil lengkap Piala Sudirman 2025 hari ini di mana Indonesia kalah 2-3 dari Korea Selatan (Foto: Instagram/@badminton.ina)

HASIL lengkap semifinal Piala Sudirman 2025 sudah diketahui. Tim Bulu Tangkis China membantai Tim Bulu Tangkis Jepang 3-0, sedangkan Tim Bulu Tangkis Indonesia takluk 2-3 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Rangkaian pertandingan itu digelar di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025). Partai dibagi dalam dua sesi yakni pagi mulai pukul 08.00 WIB dan sore mulai pukul 16.00 WIB.

1. Tim Bulu Tangkis China vs Tim Bulu Tangkis Jepang

Piala Sudirman (Foto: PB Djarum)

Duel China vs Jepang diawali dengan ganda campuran antara Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping melawan Hiroki Midorikawa/Arisa Igarashi. Pertandingan berakhir dengan skor 21-11 dan 21-17 untuk tuan rumah.

Lalu, duel kedua mempertemukan tunggal putra antara Shi Yu Qi vs Kodai Naraoka. Tanpa kesulitan, tunggal putra nomor satu dunia itu menang 21-8 dan 21-16.

Terakhir, ada tunggal putri antara Chen Yu Fei vs Akane Yamaguchi. Wakil tuan rumah sedikit terhambat meski akhirnya menang 17-21, 21-9, dan 21-16.

2. Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Korea Selatan Ketat!

Duel lebih ketat terjadi antara Indonesia vs Korea Selatan. Negeri Ginseng unggul duluan ketika Seo Seung-jae/Chae Yu-jung menang dua gim atas Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti 21-10 dan 21-15.

Kemudian, Indonesia menyamakan skor saat Alwi Farhan menyikat Cho Geon-yeop 16-21, 21-8, dan 21-8. Sayangnya, Korea unggul lagi ketika An Se-young menang atas Putri Kusuma Wardani 21-18 dan 21-12.