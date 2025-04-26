Nasihat Juara Dunia Fedor Gorst untuk Atlet Biliar Indonesia

JAKARTA - Juara dunia biliar, Fedor Gorst memiliki nasihat penting untuk para pebiliar Indonesia. Tepatnya atlet biliar asal Rusia-Amerika tersebut memberikan pesan untuk berani mengambil risiko dan terus bekerja keras serta tak boleh mudah patah semangat.

1. Wejangan dari Fedor Gorst

Fedor Gorst menyampaikan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Menurutnya, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan seorang atlet.

Karena itulah, saran utama dari Fedor Gorst adalah pebiliar harus berani ambil risiko dan tidak takut gagal. Jika gagal, harus bangkit dan terus bekerja keras.

“Saya punya sedikit pesan untuk semua orang. Jangan takut untuk mengambil risiko. Jangan takut gagal,” kata Fedor Gorst kepada Okezone, Sabtu (26/4/2025).

“Terimalah jika kamu sering gagal, itu adalah hal yang wajar. Teruslah bekerja keras,” sambungnya.

2. Wajib Displin dan Kerja Keras

Fedor Gorst main di Bekasi

Pebiliar berjuluk “The Ghost” itu membagikan pengalaman pribadinya dalam meraih prestasi. Menurutnya, kunci keberhasilan dalam dunia olahraga terletak pada disiplin dan kerja keras.

“Saya rasa di setiap olahraga kuncinya adalah sama, yakni disiplin dan kerja keras. Itu adalah pengalaman pribadi saya,” ujarnya.