Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Nasihat Juara Dunia Fedor Gorst untuk Atlet Biliar Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |00:15 WIB
Nasihat Juara Dunia Fedor Gorst untuk Atlet Biliar Indonesia
Juara dunia biliar Fedor Gorst hadir di Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juara dunia biliar, Fedor Gorst memiliki nasihat penting untuk para pebiliar Indonesia. Tepatnya atlet biliar asal Rusia-Amerika tersebut memberikan pesan untuk berani mengambil risiko dan terus bekerja keras serta tak boleh mudah patah semangat.

1. Wejangan dari Fedor Gorst

Fedor Gorst menyampaikan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Menurutnya, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan seorang atlet.

Karena itulah, saran utama dari Fedor Gorst adalah pebiliar harus berani ambil risiko dan tidak takut gagal. Jika gagal, harus bangkit dan terus bekerja keras.

“Saya punya sedikit pesan untuk semua orang. Jangan takut untuk mengambil risiko. Jangan takut gagal,” kata Fedor Gorst kepada Okezone, Sabtu (26/4/2025).

“Terimalah jika kamu sering gagal, itu adalah hal yang wajar. Teruslah bekerja keras,” sambungnya.

2. Wajib Displin dan Kerja Keras

Fedor Gorst main di Bekasi
Fedor Gorst main di Bekasi

Pebiliar berjuluk “The Ghost” itu membagikan pengalaman pribadinya dalam meraih prestasi. Menurutnya, kunci keberhasilan dalam dunia olahraga terletak pada disiplin dan kerja keras.

“Saya rasa di setiap olahraga kuncinya adalah sama, yakni disiplin dan kerja keras. Itu adalah pengalaman pribadi saya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
POBSI PB POBSI Fedor Gorst Biliar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement