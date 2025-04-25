Penyebab PB POBSI Panggil Juara Dunia Biliar Fedor Gorst ke Indonesia

HUMAS Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Morry, mengungkap penyebab kenapa PB POBSI yang bekerjasama dengan Moor Production memanggil juara dunia biliar Fedor Gorst ke Indonesia. Morry mengatakan tujuan utamanya agar pencinta biliar Tanah Air termovitasi menjadi juara dunia setelah melihat aksi Fedor Gorst dari dekat.

“Tujuan yang pasti karena saya dan pak Samuel (Tanoesoedibjo) adalah bagian dari POBSI, pasti tujuan kami adalah supaya para pecinta billiar Indonesia bisa melihat secara langsung seorang juara dunia bermain,” kata Morry kepada Okezone, Kamis (24/4/2025).

Aksi Fedor Gorst di Tangerang. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

“Kami berharap itu bisa memotivasi pemain Indonesia untuk suatu saat bisa menjadi juara dunia,” lanjut Morry.

Fedor Gorst hadir di Indonesia merupakan bagian dari agenda ekshibisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorst. Selama berada di Indonesia, ia dijadwalkan menjalani berbagai pertandingan ekshibisi melawan atlet dan selebritis nasional, serta menggelar sesi meet and greet dengan para penggemar.

Juara dunia asal Rusia ini tiba di Indonesia pada Senin, 21 April 2025. Kamis 24 April 2025, ia tampil dalam laga ekshibisi di Oryza Pool & Café, Karawaci, Tangerang, menghadapi pebiliar muda asal Filipina, Johan Chua.