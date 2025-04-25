Apresiasi PB POBSI yang Hadirkan Juara Dunia Fedor Gorst, Syamsir Alam: Semoga Jadi Inspirasi untuk Pebiliar Muda Indonesia

Syamsir Alam dapat kesempatan melawan juara dunia biliar Fedor Gorst. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

JAKARTA - Mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Syamsir Alam mendapatkan kesempatan melawan sekaligus melihat langsung kekuatan dari sang juara dunia biliar Fedor Gorst. Melihat kemampuan sang juara dunia, Syamsir Alam pun berharap banyak pebiliar muda Indonesia yang terinspirasi dengan kehebatan Fedor Gorst.

Tak lupa Syamsir Alam juga berterima kasih kepada PB POBSI yang sudah mendatangkan pebiliar sekelas Fedor Gorst ke Indonesia. Ia percaya langkah tersebut akan sangat bermanfaat untuk para pebiliar muda.

Seperti diketahui, PB POBSI bekerja sama dengan Moor Production menghadirkan Fedor Gorst ke Indonesia. Kunjungan pebiliar Amerika itu merupakan bagian dari agenda eksibisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorst.

Fedor Gorst memulai aksinya di Indonesia pada 22 April 2024 tepatnya di I Pool (Bekasi). Kemudian pada 23 April 2025, Fedor beraksi di Underground Pool and KTV Blok M, sehari setelahnya giliran Oryza Pool and Cafe yang menjadi tempat Fedor unjuk gigi.

1. Lawan Syamsir Alam

Fedor Gorst main di Bekasi

Kemudian puncaknya pada hari ini, Jumat (25/4/2025). Fedor Gorst beraksi di Q Billiard (Agora Mall Thamrin) dan menantang Syamsir yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia.

Syamsir mengungkapkan kehadiran Fedor Gorst memberi dampak positif. Sebab menurutnya akan menginspirasi para atlet muda biliar Tanah Air.

“Yang saya lihat jadi banyak banget sekarang masyarakat yang antusias bermain biliar,” kata Syamsir kepada Okezone, Jumat (25/4/2025).