HOME SPORTS MOTOGP

Anak Buah Valentino Rossi Senggol Maverick Vinales Setelah Naik Podium di MotoGP Qatar 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |06:22 WIB
Anak Buah Valentino Rossi Senggol Maverick Vinales Setelah Naik Podium di MotoGP Qatar 2025
Franco Morbidelli menyenggol Maverick Vinales usai dapat hadiah podium di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

LOSAIL – Anak buah Valentino Rossi, Franco Morbidelli, menyenggol Maverick Vinales setelah naik podium di MotoGP Qatar 2025. Menurutnya, ia layak untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Seri keempat MotoGP 2025 sudah rampung digelar di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, Senin 14 April dini hari WIB. Marc Marquez tampil sebagai pemenang balapan bertajuk MotoGP Qatar 2025 itu.

1. Durian Runtuh

Maverick Vinales melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Maverick Vinales melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Posisi kedua ditempati oleh Francesco Bagnaia dan Vinales melengkapi susunan pembalap di podium. Morbidelli mengakhiri balapan 22 putaran tersebut di urutan empat.

Akan tetapi, Vinales lantas terkena penalti tambahan waktu 16 detik lantaran melanggar aturan tekanan ban. Alhasil, ia dinyatakan finis ke-14 dan Morbidelli mendapat durian runtuh dengan naik ke posisi tiga.

2. Layak

Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 itu tidak merasa kasihan sama sekali dengan Vinales. Ia mengaku layak untuk naik podium di Qatar karena tampil kuat sejak sesi latihan bebas.

“Menurut saya, finis ketiga adalah akhir yang tepat untuk pekan balapan ini, (melihat) cara kami memulainya dan berprogres (sepanjang akhir pekan),” papar Morbidelli, dikutip dari GPOne, Selasa (15/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
