Marc Marquez Kaget Disalip Maverick Vinales di MotoGP Qatar 2025: Saya Pikir Pedro Acosta

DOHA – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku kaget saat disalip oleh Maverick Vinales di MotoGP Qatar 2025. Dia mengira bahwa motor KTM yang menyalipnya adalah Pedro Acosta kala itu.

Tetapi, perkiraan Marquez salah karena ternyata didekati Maverick Vinales. Beruntung, dia akhirnya bisa tetap meraih kemenangan.

1. Menang Susah Payah

Diketahui, Marquez cukup susah payah untuk merebut podium pertama pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Rider berjuluk Baby Alien itu harus bersaing cukup sengit dengan Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Vinales.

Vinales sendiri tampil sensasional di balapan tersebut. Rider berjuluk Top Gun itu sukses merangsek naik ke posisi pertama dari posisi enam. Dia melewati rider kuat yang ada di depannya termasuk Marquez.

2. Reaksi Marc Marquez

Marquez bahkan cukup terkejut Vinales tampil sangat gemilang. Karena dia mengira kalau yang menyalipnya itu adalah Acosta.

“Saat saya melihat KTM di tikungan pertama di samping saya, saya pikir itu Acosta, tapi ternyata bukan,” ucap Marquez, dilansir dari Speedweek, Selasa (15/4/2025).

“Itu Maverick, dan performanya sungguh luar biasa, dia membalap dengan sangat baik,” sambungnya.