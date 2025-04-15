Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Unggah Foto di Rumah Sakit, Jorge Martin Ungkap Kondisinya Usai Kecelakaan Parah di MotoGP Qatar 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |03:05 WIB
Unggah Foto di Rumah Sakit, Jorge Martin Ungkap Kondisinya Usai Kecelakaan Parah di MotoGP Qatar 2025
Jorge Martin cedera di awal musim MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
A
A
A

JORGE Martin ungkap kondisinya usai kecelakaan parah di MotoGP Qatar 2025. Pembalap Aprilia Racing itu bersyukur masih selamat dari kecelakaan hebat.

Meski begitu, Jorge Martin harus kembali masuk rumah sakit. Dia memastikan bakal terus memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya.

jorge martin cedera foto ig @89jorgemartin

1. Kecelakaan Parah

Seperti diketahui, Jorge Martin mengalami kecelakaan di tikungan 12 pada lap ke-14 MotoGP Qatar 2025, Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Martinator -julukan Jorge Martin- kehilangan kendali sehingga terjatuh.

Aprilia menyebut insiden ini menyebabkan beberapa luka dalam untuk Martin. Meski begitu, sang juara bertahan tetap bersyukur bisa selamat dari kecelakaan itu. Dia bahkan mengunggah pose santai ketika dirawat di rumah sakit.

"Terima kasih tuhan, ini bisa saja jauh lebih buruk. Saya akan berusaha terus memberi kabar terbaru," tulis Martin dikutip dari akun instagram pribadinya (@88jorgemartin), Selasa (15/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
