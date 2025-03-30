Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gigi DallIgna Bantah Ducati Jadi Penyebab Jorge Martin Gagal Tes dengan Motor MotoGP Sebelum Comeback

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |03:47 WIB
Gigi DallIgna Bantah Ducati Jadi Penyebab Jorge Martin Gagal Tes dengan Motor MotoGP Sebelum <i>Comeback</i>
Gigi DallIgna membantah pihaknya jadi penyebab Jorge Martin gagal diizinkan tes dengan motor MotoGP (Foto: Instagram/@dallignaluigi)
A
A
A

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, membantah pihaknya jadi penyebab Jorge Martin gagal diizinkan tes dengan motor MotoGP sebelum comeback. Ia bahkan mengaku mendukung perubahan aturan tersebut.

Aprilia mencetuskan ide untuk mengubah aturan di MotoGP. Selama ini, pembalap, di luar tim yang mendapat hak konsesi, dilarang naik motor spek MotoGP dalam tes tertutup sepanjang musim berjalan.

1. Cedera

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Tim pabrikan asal Italia itu mendorong agar aturan tersebut diubah, khusus untuk pembalap yang harus melewatkan masa pemulihan jangka panjang. Mereka berharap Martin dapat menyesuaikan diri dengan motor Aprilia RS-GP sebelum kembali balapan.

Sang juara dunia bertahan memang baru sekali naik motor itu pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, pada 5 Februari. Ia mengalami kecelakaan dan harus beristirahat cukup lama.

2. MotoGP Amerika Serikat 2025

Tentu, perubahan aturan itu perlu mendapat persetujuan dari mayoritas tim. Dorna Sports, FIM, dan IRTA, sudah menentukan pengambilan suara diambil jelang bergulirnya MotoGP Amerika Serikat 2025 pekan ini.

Hasilnya, ternyata ada pabrikan yang keberatan meski hasil pemungutan suara menyatakan dukungannya. Ducati dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab lantaran ingin mencegah Martin.

 

Telusuri berita Sport lainnya
