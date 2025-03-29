Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kata Jorge Martin soal Rencana Comeback di MotoGP Qatar 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |15:33 WIB
Kata Jorge Martin soal Rencana Comeback di MotoGP Qatar 2025
Jorge Martin cedera di awal musim MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
A
A
A

JUARA dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, bicara soal rencananya comeback di MotoGP Qatar 2025. Dia pun mengaku belum bisa mengambil keputusan lebih lanjut.

Pasalnya, rencana comebacknya bergantung pada pemeriksaan tim medis yang bakal dilakukan sebelum balapan. Jika kondisinya fit sepenuhnya, tentu saja dia akan kembali jalani balapan usai absen panjang karena cedera.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

1. Cedera

Jorge Martin memang belum menjalani musim 2025 setelah mengalami cedera sejak awal Februari 2025. Kala itu, pembalap anyar tim Aprilia itu mengalami cedera di tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Namun, tak berselang lama, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan saat mempersiapkan diri untuk seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Cedera kali ini lebih serius dan parah yang menyebabkan Martin harus absen hingga MotoGP Amerika Serikat 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement