Kata Jorge Martin soal Rencana Comeback di MotoGP Qatar 2025

JUARA dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, bicara soal rencananya comeback di MotoGP Qatar 2025. Dia pun mengaku belum bisa mengambil keputusan lebih lanjut.

Pasalnya, rencana comebacknya bergantung pada pemeriksaan tim medis yang bakal dilakukan sebelum balapan. Jika kondisinya fit sepenuhnya, tentu saja dia akan kembali jalani balapan usai absen panjang karena cedera.

1. Cedera

Jorge Martin memang belum menjalani musim 2025 setelah mengalami cedera sejak awal Februari 2025. Kala itu, pembalap anyar tim Aprilia itu mengalami cedera di tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Namun, tak berselang lama, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan saat mempersiapkan diri untuk seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Cedera kali ini lebih serius dan parah yang menyebabkan Martin harus absen hingga MotoGP Amerika Serikat 2025.