HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Hadir di COTA Jelang MotoGP Amerika Serikat 2025: Sulit Hanya Menonton dari Luar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |13:53 WIB
Jorge Martin Hadir di COTA Jelang MotoGP Amerika Serikat 2025: Sulit Hanya Menonton dari Luar
Jorge Martin hadir di COTA. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
A
A
A

JORGE Martin hadir di Circuit of the Americas (COTA), Austin, jelang gelaran MotoGP Amerika Serikat 2025. Akankah dia ikut mentas di balapan MotoGP Amerika Serikat 2025 yang berlangsung akhir pekan ini?

Ya, juara MotoGP 2024, Jorge Martin, menyempatkan waktu untuk hadir di MotoGP Amerika Serikat 2025, meski tak bisa menjalani balapan. Ia juga memberikan kabar terbaru tentang kondisinya dan merencanakan diri untuk comeback di MotoGP Qatar 2025.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

1. Cedera

Pembalap yang saat ini bergabung dengan tim Aprilia tersebut memang belum menjalani musim 2025 setelah mengalami cedera sejak awal Februari 2025. Kala itu, ia mengalami cedera di tes pramusim Sepang.

Namun, tak berselang lama, ia kembali mengalami kecelakaan saat mempersiapkan diri untuk seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Cedera kali ini lebih serius dan parah yang menyebabkan Martin harus absen hingga MotoGP Amerika Serikat 2025.

2. Hadir di COTA

Kini, Martin secara mendadak hadir di Circuit of the Americas (COTA) untuk menyaksikan para pesaingnya beraksi di MotoGP Amerika Serikat. Keberadaannya sekaligus memberi kabar terbaru tentang kondisinya saat ini.

“Sangat menyenangkan bagi saya untuk berada di sini (di COTA). Terasa sulit untuk menonton dari luar, tetapi proses pemulihan berjalan dengan baik," ungkap Martin, dikutip dari Crash, Sabtu (29/3/2025).

 

