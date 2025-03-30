Marc Marquez Bangga Disamakan dengan Lewis Hamilton

MARC Marquez mengaku bangga disamakan dengan Lewis Hamilton. Namun, ia merasa persamaannya dengan pria asal Inggris itu hanya pada momen perpindahan tim.

Kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo dan Hamilton dari Mercedes ke Scuderia Ferrari di F1 telah menjadi daya tarik sendiri pada musim ini. Tak heran jika situasi ini membuat keduanya kerap dibandingkan.

1. Mentereng

Terlebih prestasi mereka juga sama-sama mentereng sejak berpindah tim. Marquez tercatat telah memenangi dua balapan beruntun sejak berseragam Ducati. Sedangkan Hamilton sukses unjuk gigi bersama Ferrari di Sprint Race F1 GP China 2025.

“Hal yang umum adalah dia (Hamilton) berganti pabrikan,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (30/3/2025).

“Dia naik mobil merah tahun ini dan sudah mendapatkan hasil bagus di sprint race, kualifikasi, dan sprint race di GP China," tambah pria asal Spanyol itu.

2. Senang

Lebih lanjut, Marquez mengatakan, meski mereka memiliki gaya yang berbeda, ia merasa senang dengan perbandingan tersebut. Bahkan, juara dunia MotoGP enam kali itu merasa sangat terhormat.