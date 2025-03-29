2 Pembalap yang Disebut Marc Marquez Jadi Ancaman di MotoGP Amerika Serikat 2025

2 pembalap ini disebut Marc Marquez jadi ancamannya di MotoGP Amerika Serikat 2025. Mereka adalah duo pembalap KTM, yakni Pedro Acosta dan Maverick Vinales.

Marquez menilai bahwa Circuit of The Americas (COTA) memiliki karakteristik yang sesuai dengan motor KTM. Menurutnya, ada beberapa titik di mana tim pabrikan asal Noale, Italia, tersebut menunjukkan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa.

1. KTM Jadi Sorotan

Acosta dan Vinales pun membuktikan hal itu dalam sesi latihan yang berlangsung pada Sabtu 29 Maret 2025 dini hari WIB. Dalam sesi tersebut, Acosta berhasil finis di posisi ketujuh, sementara Vinales menempati urutan kedelapan.

Meski begitu, Ducati tetap mendominasi. Mereka sukses menempatkan lima pembalapnya di posisi lima besar.

"Saya percaya bahwa Acosta dan Vinales bisa mendekat karena di sini terdapat banyak tikungan stop-and-go, di mana KTM sangat kuat, terutama dalam akselerasi dari gigi pertama. Mereka benar-benar cepat di sektor itu," ujar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (29/3/2025).

"Saya mengharapkan Vinales dan Acosta tampil kuat. Namun, seperti yang kita lihat hari ini, semua Ducati masih berada di posisi teratas," tambahnya.