HOME SPORTS MOTOGP

Punya Riwayat Buruk di Sirkuit COTA, Alex Marquez Ungkap Modal Utama Jelang MotoGP Amerika Serikat 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |22:34 WIB
Punya Riwayat Buruk di Sirkuit COTA, Alex Marquez Ungkap Modal Utama Jelang MotoGP Amerika Serikat 2025
Alex Marquez mengakui tak punya rekam jejak bagus di Sirkuit COTA (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

AUSTIN – Alex Marquez mengakui tak punya rekam jejak bagus di Sirkuit COTA, Austin, Texas. Namun, pembalap tim Gresini Racing itu tetap punya modal positif jelang MotoGP Amerika Serikat 2025.

Capaian Marquez memang buruk sejak mengaspal di kelas MotoGP di COTA pada 2021. Ia dua kali gagal finis dan dua kali finis di luar 10 besar!

1. Target

Alex Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Gresini Racing)
Alex Marquez melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Gresini Racing)

Adik Marc Marquez itu mengaku tak memasang target besar. Ia menyadari performanya di Sirkuit COTA tidak cukup positif dan hanya meraih satu podium saat di Moto2 pada 2018.

"Melihat dari sejarahnya, ini bukan salah satu trek favorit saya di MotoGP. Di masa lalu, saya tidak cukup beruntung di sini,” tukas Marquez, dikutip dari GPOne, Jumat (28/3/2025).

“Jadi senang rasanya bisa memiliki ekspektasi tinggi, meski setiap balapan akan kami mulai dari sketsa dan kami akan bekerja seperti yang kami lakukan di Thailand dan Argentina," imbuh pria asal Spanyol itu.

2. Positif

Bagaimana pun, Marquez akan memanfaatkan momentum positif yang didapatkannya dari dua seri awal. Sebab, ini membuatnya semakin percaya diri untuk bisa tampil apik di atas motor sepanjang balapan.

"Kami datang dari dua seri awal yang sangat bagus. Dibanding tahun lalu ketika kami kesulitan di awal musim, senang rasanya tampil kompetitif. Saya merasa lebih dan lebih menyatu dengan motor," tukas Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
