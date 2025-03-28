Punya Memori Buruk, Marc Marquez Ingin Serius sejak Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025

Marc Marquez ingin serius di MotoGP Amerika Serikat 2025 sejak lap pertama (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

AUSTIN – Marc Marquez ingat memori-memori buruk di Sirkuit COTA, Austin, Texas, di masa lalu. Maka dari itu, ia ingin serius sejak latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025.

Sirkuit COTA menjadi salah satu favorit Marquez. Sebab, ia telah meraih enam kemenangan beruntun sejak 2013-2018. Lalu, sang pembalap menambah catatan kemenangan pada 2021.

1. Benar

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez membenarkan angin tengah berpihak padanya jelang GP AS. Selain berlaga di trek favorit, kondisi tim Ducati Lenovo juga sedang bagus-bagusnya.

"Benar, situasinya sangat bagus untuk saya. Hubungan dengan tim terbangun dengan sangat baik, dan hasil balapan pertama musim ini tidak serta merta menurunkan ekspektasi saya untuk Austin," kata Marquez seperti dilansir dari Speedweek, Jumat (28/3/2025).

2. Memori Buruk

Namun, peraih enam gelar juara dunia MotoGP itu juga punya memori buruk. Pada 2019, Marquez memiliki momentum positif sebelum GP AS. Sayangnya, ia membuat kesalahan besar dan terjatuh saat lomba.

"Itu memperjelas, apa pun bisa terjadi, dan saya akan terus mencoba fokus sepenuhnya pada lap pertama dari sesi pertama," tukas Marquez.