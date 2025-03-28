Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Punya Memori Buruk, Marc Marquez Ingin Serius sejak Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |21:22 WIB
Punya Memori Buruk, Marc Marquez Ingin Serius sejak Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025
Marc Marquez ingin serius di MotoGP Amerika Serikat 2025 sejak lap pertama (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

AUSTIN – Marc Marquez ingat memori-memori buruk di Sirkuit COTA, Austin, Texas, di masa lalu. Maka dari itu, ia ingin serius sejak latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2025.

Sirkuit COTA menjadi salah satu favorit Marquez. Sebab, ia telah meraih enam kemenangan beruntun sejak 2013-2018. Lalu, sang pembalap menambah catatan kemenangan pada 2021.

1. Benar

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez membenarkan angin tengah berpihak padanya jelang GP AS. Selain berlaga di trek favorit, kondisi tim Ducati Lenovo juga sedang bagus-bagusnya.

"Benar, situasinya sangat bagus untuk saya. Hubungan dengan tim terbangun dengan sangat baik, dan hasil balapan pertama musim ini tidak serta merta menurunkan ekspektasi saya untuk Austin," kata Marquez seperti dilansir dari Speedweek, Jumat (28/3/2025).

2. Memori Buruk

Namun, peraih enam gelar juara dunia MotoGP itu juga punya memori buruk. Pada 2019, Marquez memiliki momentum positif sebelum GP AS. Sayangnya, ia membuat kesalahan besar dan terjatuh saat lomba.

"Itu memperjelas, apa pun bisa terjadi, dan saya akan terus mencoba fokus sepenuhnya pada lap pertama dari sesi pertama," tukas Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement