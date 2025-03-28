Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mulai Gerah dengan Yamaha yang Masih Melempem di MotoGP 2025, Fabio Quartararo Ancam Bakal Cabut

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |00:00 WIB
Mulai Gerah dengan Yamaha yang Masih Melempem di MotoGP 2025, Fabio Quartararo Ancam Bakal Cabut
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

AUSTIN – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengancam cabut dari tim berlogo garpu tala tersebut andai tak mengalami perubahan hingga dua tahun ke depan. Quartararo tampaknya mulai gerah karena pada MotoGP 2025 ini pun ia kesulitan untuk bersaing memperebutkan podium.

Ya, Quartararo telah mengultimatum Yamaha jelang MotoGP Amerika Serikat 2025. Ia berniat tak melanjutkan kontraknya di akhir 2026 andai tim pabrikan asal Jepang itu tak juga berbenah.

1. Yamaha Masih Kesulitan

Seperti diketahui, Yamaha sulit dalam mengembangkan motor mereka sejak ditinggal tim satelit. Berjuang sendiri, mereka tak kunjung menemukan solusi terhadap masalah pada YZR-M1, meski sejumlah perubahan telah dilakukan.

Quartararo meminta Yamaha untuk menambah insinyur dan tim satelit, dan permintaan itu berhasil diwujudkan musim ini. Pada MotoGP 2025, Yamaha akhirnya kembali memiliki tim satelit, yakni Prima Pramac Yamaha yang diperkuat Miguel Oliveira dan Jack miller.

Kehadiran insinyur tambahan dan tim satelit membuat Yamaha berkembang. Namun, perkembangan itu berjalan sangat lamban dan tak cukup untuk membantu Quartararo bersaing di barisan depan.

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo

"Ketika Anda tahu Anda mampu berjuang untuk menang, atau setidaknya naik podium, dan bahwa batas Anda adalah mesinnya, tidak mudah untuk mengakuinya. Anda menyalahkan semua orang," kata Quartararo seperti dilansir dari Motosan, dikutip Jumat (28/3/2025).

Seperti diketahui, Fabio Quartararo dikabarkan sempat berbincang dengan Ducati untuk bergabung bersama salah satu tim satelit mereka. Musim lalu, ia diisukan melakukan pembicaraan serius dengan Aprilia.

 

