Demi Jaga Rekornya di MotoGP, Valentino Rossi Hadirkan Pembalap yang Bisa Hancurkan Dominasi Marc Marquez

LEGENDA hidup MotoGP, Valentino Rossi dikabarkan akan menhadirkan pembalap yang bisa menghancurkan dominasi Marc Marquez. Sosok pembalap yang akan direkrut tim Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 adalah Pedro Acosta.

Sejatinya, saat ini Marquez sudah benar-benar mengancam rekor fantastis yang dimiliki Rossi. Rekor pertama, Marquez berpeluang menyamai jumlah juara dunia Rossi, baik itu secara kesuluruhan, yakni 9 gelar juara dunia, maupun untuk di kelas MotoGP saja, yang sebanyak 7 gelar.

Rekor kedua terkait jumlah kemenangan. Rossi sejauh ini sudah mengoleksi 115 kemenangan, di mana 89 tercipta di kelas MotoGP.

Sementara Marquez sudah mencatatkan 90 kemenangan, 64 di antaranya di kelas MotoGP. Karena tak sudi rekornya di MotoGP disamai Marquez, maka Rossi memilih menghadirkan pembalap yang bisa menjegal The Baby Alien –julukan Marquez.

1. Rekrut Pedro Acosta

Untuk rekor pertama, Rossi tampaknya hanya bisa mengandalkan anak didiknya, Francesco Bagnaia yang kini satu tim dengan Marquez di Ducati Lenovo. Sebab tim balap VR46 tampaknya tak bisa merekrut Acosta yang kini berada di tim pabrikan KTM.

Kendati demikian, jika KTM tak kunjung memberikan motor yang kompetitif untuk Acosta, maka rider berpaspor Spanyol itu bisa saja bergabung lebih cepat ke VR46. Tentu skenario ini tetap sulit, jadi kemungkinan besar Acosta bergabung pada musim depan.

Jadi, untuk rekor jumlah juara dunia di semua kompetisi dan MotoGP tampaknya Rossi hanya bisa mengandalkan Bagnaia. Sayangnya, Bagnaia justru keteteran di dua seri awal MotoGP 2025.

Marc Marquez vs Valentino Rossi

Bagnaia tercatat baru satu kali naik podium. Sementara Marquez selalu menjadi yang tercepat baik itu di sprint race maupun balapan utama di GP Thailand dan Argentina.

Tak ayal kini Marquez memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan 74 poin, sementara Bagnaia di urutan ketiga dengan 43 poin. Ada jarak 31 poin di antara Marquez dan Bagnaia.