HOME SPORTS MOTOGP

Adik Valentino Rossi Usung Misi Khusus di MotoGP Amerika Serikat 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |02:38 WIB
Adik Valentino Rossi Usung Misi Khusus di MotoGP Amerika Serikat 2025
Luca Marini punya misi khusus di MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

LUCA Marini punya misi khusus di MotoGP Amerika Serikat 2025. Pembalap tim Honda HRC Castrol tersebut ingin menorehkan hasil bagus.

MotoGP Amerika Serikat 2025 akan berlangsung di Sirkuit CoTA, Austin, Texas, 28-31 Maret. Itu merupakan seri ketiga MotoGP 2025.

1. Optimistis

Luca Marini (Honda HRC Castrol) melaju di MotoGP Argentina 2025 (Foto: HRC)
Luca Marini (Honda HRC Castrol) melaju di MotoGP Argentina 2025 (Foto: HRC)

Marini optimistis menatap balapan tersebut setelah mampu mengumpulkan poin dari dua seri sebelumnya. Namun, ia ingin lebih. Adik Valentino Rossi itu akan memaksimalkan sesi kualifikasi dengan harapan bisa start dari posisi menguntungkan.

"Saya ingin meraih hasil lebih baik di Austin. Kami cukup puas dengan bagaimana dua balapan pertama berjalan, tetapi sekarang saatnya untuk mengambil langkah maju,” kata Marini, dinukil dari Motosan, Kamis (27/3/2025).

“Jika kami bisa meningkatkan performa di sesi kualifikasi, kami bisa lebih dekat dengan pembalap lainnya,” sambung pria asal Italia itu.

 

