HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap yang Dipastikan Absen di MotoGP Amerika Serikat 2025, Nomor 1 Gara-Gara Insiden di Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:21 WIB
2 Pembalap yang Dipastikan Absen di MotoGP Amerika Serikat 2025, Nomor 1 Gara-Gara Insiden di Argentina
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA dua pembalap yang dipastikan absen di MotoGP Amerika Serikat 2025 yang berlangsung pada 28-31 Maret 2025 mendatang. Kedua rider itu absen dari balapan MotoGP di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat karena sama-sama mengalami cedera.

MotoGP Amerika Serikat 2025 merupakan seri ketiga di musim ini. Balapan tersebut diprediksi akan sangat sengit, namun sayang ada dua rider yang tak berpartisipasi dalam GP Amerika Serikat itu. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pembalap yang Dipastikan Absen di MotoGP Amerika Serikat 2025:

2. Jorge Martin

Jorge Martin diketahui masih belum pulih dari cedera pasca kecelakan maut di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Rider Aprilia Racing itu nyatanya masih membutuhkan waktu untuk fit.

Sang juara dunia MotoGP 2024 itu sejatinya sudah absen sejak MotoGP Thailand dan Argentina. Jadi, total tiga balapan dilewatkan rider asal Spanyol tersebut.

Harapannya, Martin bisa fit dan sembuh sebelum seri keempat berlangsung. Seri keempat MotoGP 2025 akan berlangsung di Sirkuit Lusai, Qatar pada 11-13 April 2025.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

1. Miguel OIiveira

Pembalap Prima Pramac Yamaha, Oliveira mengalami kecelakaan parah di sprint race MotoGP Argentina 2025. Rider asal Portugal itu ditabrak oleh pembalap rookie, Fermin Aldeguer.

Usai kecelakaan itu, Oliveira dilarikan ke pusat medis Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, bahkan sampai ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, OIiveira mengalami memar sternoklavikular dan hematoma di bahu kiri.

 

Halaman:
1 2
